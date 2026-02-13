Konsola na abonament? Sony pokazuje nowy sposób na PlayStation 5

Kupować czy subskrybować? Brytyjski oddział Sony przekonuje, że przyszłość gamingu to abonament. Nową konsolę dostajesz do domu, płacisz co miesiąc jak za streaming i po zakończeniu umowy po prostu ją oddajesz. Sprawdzamy, czy to się opłaca.

Elektronika na abonament staje się coraz powszechniejszą usługą. Tak jak przyzwyczailiśmy się do płacenia co miesiąc za dostęp do filmów i seriali w stylu Netflix, tak dziś coraz częściej możemy „subskrybować” także sprzęt. Model, w którym nie kupujemy urządzenia na własność, lecz płacimy stałą opłatę miesięczną za jego użytkowanie, zdobywa popularność również w branży gamingowej.

PlayStation 5 na abonament

Brytyjski oddział Sony uruchomił usługę subskrypcji konsol PlayStation 5, PlayStation 5 Pro oraz PlayStation Portal. W ramach programu klienci otrzymują nowe urządzenia, a wysokość miesięcznej opłaty zależy od długości wybranej umowy.

Do wyboru są kontrakty na 12, 24 lub 36 miesięcy. Im dłuższy okres zobowiązania, tym niższa miesięczna rata. Co ważne, po pewnym czasie użytkownik może zmodyfikować swój plan – zmienić wariant lub całkowicie zrezygnować z usługi, zgodnie z warunkami umowy.

Co można wypożyczyć?

W ramach subskrypcji dostępne są:

PlayStation 5 (825 GB lub 1 TB),

PlayStation 5 Pro,

PlayStation Portal,

akcesoria, m.in. DualSense Edge oraz PlayStation VR2.

Sprzęt wysyłany jest jako nowy egzemplarz, a po zakończeniu umowy należy go zwrócić.

Zasady zwrotu sprzętu

Sony informuje, że możliwy jest zwrot urządzenia z widocznymi śladami użytkowania, takimi jak zarysowania, drobne wgniecenia, przebarwienia czy zmiany w lakierze.

Jednak w przypadku zwrotu sprzętu uszkodzonego firma może obciążyć klienta kosztami naprawy zgodnie z cennikiem określonym w umowie.

Ile to kosztuje?

Przykładowo PlayStation 5 825GB w podstawowej konfiguracji z jednym padem kosztuje:

9,95 funta miesięcznie przy umowie na 36 miesięcy,

10,49 funta miesięcznie przy umowie na 24 miesiące,

14,59 funta miesięcznie przy umowie na 12 miesięcy,

19,49 funta przy umowie miesięcznej (bez długoterminowego zobowiązania).

Oczywiście podana cena nie obejmuje abonamentu PlayStation Plus.

Jak to wypada w porównaniu z zakupem?

Sama konsola PlayStation 5 w brytyjskich sklepach kosztuje obecnie około 360 funtów.

36 miesięcy × 9,95 funta = ok. 358 funtów

24 miesiące × 10,49 funta = ok. 252 funty

12 miesięcy × 14,59 funta = ok. 175 funtów

W wariancie trzyletnim całkowity koszt subskrypcji jest więc bardzo zbliżony do ceny zakupu konsoli w sklepie. Różnica polega na tym, że po 36 miesiącach sprzęt trzeba zwrócić – nie staje się on własnością użytkownika.

Zakup w sklepie bardziej opłaca się osobom, które planują korzystać z konsoli przez wiele lat i nie chcą oddawać urządzenia po zakończeniu umowy. Z kolei abonament może być atrakcyjny dla tych, którzy chcą niższego progu wejścia (bez jednorazowego wydatku 360 funtów) lub planują wymianę sprzętu po kilku latach.

Na ten moment usługa dostępna jest wyłącznie w Wielkiej Brytanii. Nie wiadomo jeszcze, czy i kiedy podobny model subskrypcyjny zostanie wprowadzony na innych rynkach.

foto na wejście: Adobe Stock