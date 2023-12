Jak dotąd, tylko dwójka obywateli Indii, mężczyzna i kobieta, byli w kosmosie. To jednak dość odległa historia. Teraz w obliczu ambitnych planów załogowej eksploracji kosmosu Indie rozpoczynają przygotowania do kolejnych załogowych lotów. Z pomocą NASA.

Pierwszym Hindusem w kosmosie był Rakesh Sharma, który poleciał w kosmos w misji Sojuz T-10 do stacji Salut 7 w ramach projektu Interkosmos w roku 1982. W tym samym programie udział brał Mirosław Hermaszewski. Dzięki działaniom Związku Radzieckiego w kosmosie znaleźli się obywatele nie tylko konkurujących ze sobą mocarstw.

Drugą osobą z Indii była Kalpana Chawla, która dwa razy odbyła podróż w kosmos na pokładzie wahadłowców. Druga z nich zakończyła się tragicznie, gdyż był to feralny lot Columbii w 2003 roku. W kosmos latali też inni ludzie, którzy mają rodzinę z Indii lub takie pochodzenie, ale już jako obywatele USA, więc trudno te loty zaliczyć jako loty Hindusów.



Rakesh Sharma i Kalpana Chawla

Ambitne plany Indii i zaskakująca podróż powrotna Chandraayan-3

Indie, jak wiemy z ostatnich zapowiedzi premiera Indii, mają bardzo ambitne plany eksploracji załogowej kosmosu. Nie tylko loty na orbitę, ale też budowa stacji kosmicznej i lot na Księżyc przed 2040 rokiem wchodzą w rachubę. Ten ostatni został niedawno odwiedzony przez misję Chandraayan-3. W jej ramach na powierzchni naszego naturalnego satelity wylądował pojazd, który wypuścił niewielki łazik. Tym samym Indie w oczach społeczności międzynarodowej zyskały status potęgi kosmicznej.

Orbiter, a w zasadzie moduł napędowy Chandraayan-3, zrobił coś, czego niewielu się spodziewało. Wrócił na orbitę Ziemi, by tym samym udowodnić użyteczność tego typu pojazdu w planowanej misji przywiezienia próbek z powierzchni Księżyca na Ziemię. Takie próbki wciąż są w cenie, o czym świadczy choćby niedawna zgoda kongresu na przekazanie części takich próbek zebranych przez chińską misję aplikującym o to naukowcom NASA. A jak wiemy pod innymi względami kontakty NASA i CNSA są zamrożone.

Program załogowych lotów w Indiach dopiero jest na początku realizacji, mamy za sobą pierwsze testy załogowej kapsuły, ale niezależnie od stanu pojazdów kosmicznych, konieczne jest też odpowiednie wyszkolenie osób, które w ten kosmos polecą. Doświadczenia najlepiej zbierać w praktyce, dlatego NASA zdecydowała się na wsparcie szkolenia astronautów z Indii na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Obywatel Indii na stacji kosmicznej jeszcze przed końcem 2024 roku?

Lot astronauty z Indii ma odbyć się prawdopodobnie już w 2024 roku, a celem będzie nawet dwutygodniowy pobyt na stacji kosmicznej jako pierwszej osoby z Indii. Tutaj można sobie zadać ciekawe pytanie, czy przypadkiem nie będzie to lot, w którym udział mógłby wziąć również polski astronauta, ale to tylko spekulacja.

Zanim jednak dojdzie do wspomnianego lotu, dojdzie do treningu czterech osób z Indii, spośród których dwie zostaną wybrane do ostatecznego szkolenia w ośrodkach NASA, a z nich prawdopodobnie tylko jedna dostąpi zaszczytu lotu w kosmos. Nie zmienia to faktu, że każda osoba ze wspomnianej czwórki zyska umiejętności przydatne w przyszłych lotach w kosmos.

Czym świeżo upieczony astronauta z Indii poleci na MSK? Na pewno nie będzie to pojazd zbudowany przez ISRO. Tu trzeba jeszcze wielu testów, a proces akceptacji przez NASA też trochę trwa. Przekonało się o tym wiele lat temu SpaceX, a teraz przekonuje się Boeing, którego Starliner wciąż czeka na pierwszą załogową misję.

Długoterminowe szkolenie na orbicie można dziś przejść w dwóch lokalizacjach. Pierwsza to Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, druga to chiński Tiangong. Indie teoretycznie podjęły próbę współpracy z Chinami poprzez próbę dostarczenia aparatury do badań kosmicznych na Tiangong, ale napięte stosunki między krajami utrudniły realizację tego celu. Nie jest więc zaskoczeniem, że NASA wykorzystuje jak może szanse zbliżenia relacji z ISRO (Indyjska Agencja Eksploracji Kosmosu), by skierować potencjał Indii w stronę zachodu.

Źródło: inf. własna, space.com, fot: NASA