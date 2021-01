Dziś premiera gry Hitman 3. Wiele wskazuje na to, że IO Interactive wykonało kawał dobrej roboty i kolejne przygody najsłynniejszego płatnego zabójcy w świecie gier powinny zapewnić naprawdę dobrą rozrywkę.

Hitman 3 dostępny na PC i konsolach

Początek nowego roku to w branży gier zazwyczaj spokojny okres i ponownie się to potwierdza. Wśród premier stycznia próżno szukać wielu dużych produkcji, które nie wymagają bliższego przedstawiania i rekomendacji. Coś się jednak znalazło, a konkretnie przywołany Hitman 3. Najnowsze dzieło ekipy IO Interactive właśnie dzisiaj debiutuje na rynku.

Hitman 3 jest dostępny na PC (Epic Games Store) oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, PlayStation 5, a także Nintendo Switch. Przewidziana została tutaj możliwość przeniesienia do gry lokacji z poprzednich odsłon tzw. nowej trylogii. Wprawdzie początkowo do sieci trafiły sugestie, że w związku z wyłącznością dla Epic Games Store będzie wiązało się to z dodatkowymi kosztami dla graczy, ale twórcy zaprzeczają i zapewniają, że pracują nad odpowiednim rozwiązaniem.

Pierwsze recenzje i wysokie oceny gry Hitman 3

Hitman 3 to natomiast wycieczka po takim miejscach jak Dubai, Dartmoor, Berlin, Chongqing, Mendoza i rumuńskie regiony Karpat. Czy warto zagrać? Największych fanów serii przekonywać nie trzeba. Inni być może będą sugerować się pierwszymi recenzjami. Te wypadają bardzo dobrze, średnia ocen oscyluje w okolicach 90% (wersja PC).

Teoretycznie wydaje się to czymś, co powinno być normą, ale w praktyce różnie z tym bywa - Hitman 3 to gra dopracowana, która nie irytuje błędami i nie zmusza do czekania na patche. Mocno chwalone są też projekty wyżej wymienionych lokacji, są interesujące, bardzo zróżnicowane i przepełnione wieloma postaciami oraz możliwościami wykonywania zleconych misji. Recenzenci podkreślają też dobrą fabułę oraz kilka nowości i gadżetów wzbogacających gameplay.

VG247 - 100%

GamesBeat - 100%

Attack of the Fanboy - 100%

GameWatcher - 90%

IGN - 90%

The Games Machine - 90%

Shacknews - 90%

PC Gamer - 90%

GameSpot - 90%

Destructoid - 90%

SpazioGames - 88%

Game Revolution - 85%

Power Unlimited - 85%

GameStar - 84%

Digital Trends - 80%

DualShockers - 80%

Comicbook - 70%

Mankamenty? Trudno ich się tutaj doszukać. Niektórzy twierdzą, że gra jest nieco za krótka. Na naszym rynku niektórym doskwierać może natomiast brak polskiej wersji językowej.

Planujecie przygodę z Hitman 3?

Źródło: HITMAN

