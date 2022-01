Nadmiarem materiałów promujących Horizon Forbidden West nigdy nie byliśmy zasypywani. Może między innymi dlatego każde pokazywane mocno zaostrzają apetyty na ten tytuł. Najnowsze również.

Sony przypomina o Horizon Forbidden West i zapowiada gwiazdy

Fakt zaprezentowania nowego materiału wideo cieszy, aczkolwiek nie jest on szczególnie obszerny. Mimo to wydaje się dość dobrze wprowadzać w fabułę, w nowy rozdział przygód znanej już wielu graczom Aloy.

Niebezpieczeństw na zakazanym zachodzie będzie sporo, a najważniejsza misja do spełnienia niełatwa. Może przydać się pomoc i tutaj ważna informacja. W Horizon Forbidden West do Aloy dołączą zarówno znani, jak i nowi towarzysze. I dla nich znalazło się miejsce we wspomnianym materiale, a także na kilku grafikach.

Potwierdzono również, że w angielskiej wersji gry głosów wybranym postaciom użyczą osobowości doskonale znane z wielkiego ekranu, w tym Angela Bassett czy Carrie-Anne Moss. Ta ostatnia aktora kojarzona jest głównie z serii Matrix, ale ma już za sobą prace również przy grach (Enter the Matrix i serii Mass Effect).

Zwiastun fabularny Horizon Forbidden West

Kiedy premiera Horizon Forbidden West?

Sympatyzujący z konsolami PlayStation doskonale pamiętają, że oczekiwanie na premierę Horizon Forbidden West mocno się przeciągnęło. To jedna z tych produkcji, które miały zadebiutować w zeszłym roku, ale ostatecznie do tego nie doszło.

Na szczęście tym razem wszystko wydaje się być już na właściwych torach. Optymizmem nastraja również nie tylko sam zwiastun, ale ponownie zaakcentowanie, że premiera odbędzie się 18 lutego. Początkowo Horizon Forbidden West zapowiadano jako grę na PlayStation 5, ostatecznie można będzie zagrać również na PlayStation 4.

Źródło: PlayStation Polska