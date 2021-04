Hotfix 1.21 dla Cyberpunk 2077 już dostępny

O ile większy patch 1.2 był wyczekiwany, o tyle hotfix 1.21 pojawił się dość niespodziewanie. CD Projekt RED nie stosuje tutaj przypadkowego nazewnictwa, tym razem mamy do czynienia z mniejszą paczką, co nie oznacza jednak, że nie warto jej zainstalować.

A można zrobić to niezależnie do posiadanej wersji Cyberpunk 2077. Hotfix 1.21 trafił bowiem na wszystkie docelowe platformy gry, czyli PC, konsole oraz do usługi Google Stadia.

Hotfix 1.21 for #Cyberpunk2077 is live on PC, consoles and Stadia!



In this update we focused on further improving the overall stability of the game and fixing the most common issues that could block progression.



Here's what changed: https://t.co/SXmS0FKlkl pic.twitter.com/YzUOTULjtF