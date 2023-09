HP, znany producent sprzętu komputerowego, wprowadza na rynek swoje najnowsze modele laptopów z serii Pavilion Plus. Wśród nich znajduje się pierwszy w tej serii 16-calowy laptop PC, który ma na celu zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Laptopy z serii Pavilion Plus od HP zostały zaprojektowane z myślą o wsparciu kreatywności użytkowników na każdym etapie ich pracy. Niezależnie od tego, czy chodzi o oglądanie filmów w domu, współpracę nad dokumentami służbowymi w czasie rzeczywistym, czy tworzenie treści podczas podróży, te laptopy są idealnym rozwiązaniem.

Zaktualizowane portfolio Pavilion Plus od HP oferuje szereg nowych funkcji i ulepszeń, które z pewnością przypadną do gustu użytkownikom. Wśród nich znajdują się najnowsze procesory od Intel (w laptopach 14 i 16-calowych) oraz AMD (w 14-calowym), które umożliwiają tworzenie jeszcze więcej treści, stałą łączność oraz wydajne streamowanie za pomocą Wi-Fi 6E. Klawiatura z wyrazistym podświetleniem ułatwia pracę nawet w ciemnych warunkach.



laptop HP Pavilion 16 w kolorze Natural Silver

HP Pavilion Plus oferuje również intuicyjne narzędzia, które ułatwiają kontrolę wirtualnego pokoju na callach. Wśród nich znajduje się kamera 5MP i podwójny mikrofon, a także ręczna migawka kamery, która zapewnia komfort podczas rozmowy bez kamerek. Szybkie logowanie jest możliwe dzięki zwiększonemu bezpieczeństwu rozpoznawania twarzy w technologii Windows Hello, a poszerzony zakres funkcjonalności wideokonferencji jest możliwy dzięki HP Presence.

Obudowa laptopów z serii Pavilion Plus od HP jest w pełni metalowa i dostępna w eleganckich kolorach. Firma stawia na zrównoważony rozwój, dlatego projekty każdego z laptopów w portfolio Pavilion Plus 2023 posiadają certyfikaty EPEAT Gold Registered i ENERGY STAR. W procesie produkcji wykorzystywane są tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego (20%) i metal pochodzący z recyklingu (50%).

HP Pavilion Plus 14 - specyfikacja

Najnowszy model Pavilion Plus 14 został zaprojektowany z myślą o użytkownikach prowadzących dynamiczny styl życia. Jego waga zaczyna się od zaledwie 1,3 kg w najlżejszej konfiguracji. Bateria pozwala na nawet 13 godzin odtwarzania wideo w rozdzielczości do 2,8K OLED. Do wyboru dwie konfigruacja, z procesorem Intel Core i7 13. generacji lub procesorem AMD Ryzen 7 7840H12.

HP Pavilion Plus 16 - specyfikacja

Pavilion Plus 16 wprowadza 16-calowy wyświetlacz 2,5K WQXGA16 w konstrukcji z certyfikatem Intel Evo 17. Jest napędzany procesorem Intel Core i7 13. generacji, aby sprostać każdemu zadaniu. Laptop posiada kartę graficznę NVIDIA RTX 3050. Technologia zmiennej częstotliwości odświeżania 120 Hz zapewnia zoptymalizowaną rozdzielczość i zmaksymalizowaną wydajność energetyczną. Wszystkie zadania można realizować spokojnie nawet przez 11 godzin pracy na baterii.

Ceny HP Pavilion Plus

HP Pavilion Plus 14 ma być dostępny w grudniu w kolorach Natural Silver oraz Moonlight Blue w cenie początkowej 3699 PLN

HP Pavilion Plus 16 ma być dostępny w grudniu w kolorach Natural Silver w cenie początkowej 4699 PLN

źródło: informacja prasowa