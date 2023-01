Po ponad siedmiu miesiącach od premiery w Chinach, Huawei Freebuds 5i debiutują na polskim rynku. Cena jak za słuchawki TWS z takimi funkcjami jak ANC, połączenia multipoint, obsługa audio Hi-Res czy certyfikat IP, nie jest wygórowana, a do 29 stycznia jeszcze niższa.

Huawei w końcu wprowadził do sprzedaży w Polsce słuchawki TWS Huawei Freebuds 5i. Opisujemy je dokładnie w naszej recenzji (niebawem na stronie), dlatego tutaj ograniczymy się do stwierdzenia, że nowy produkt stanowi udoskonalenie znanych już wam Huawei Freebuds 4i w każdym aspekcie ich funkcjonowania i użyteczności, przy zachowaniu rozsądnej ceny słuchawek.

Huawei Freebuds 5i aspirują do miana najlepiej wyposażonych słuchawek dokanałowych w kategorii cenowej do 400 zł

Specyfikacja Huawei Freebuds 5i

Po raz pierwszy Huawei w swoich słuchawkach tej klasy zastosował obsługę kodeka LDAC (do 990 kbps), przetworniki z pasmem przenoszenia 20 - 40000 Hz, co daje możliwość obsługi dźwięku wysokiej rozdzielczości, a tym samym lepszego wykorzystania potencjału takich serwisów streamingowych jak Tidal, Apple Music, Amazon Music Unlimited,

wymiary etui / słuchawka: 62 x 28 x 48 mm / 30,9 x 21,7 x 23,9 mm

waga etui / słuchawka: około 33,9 grama / około 4,9 grama

odtwarzanie: pasmo przenoszenia 20 - 40000 Hz, przetwornik o średnicy 10 mm

komunikacja: Bluetooth 5.2

protokoły: A2DP 1.3, HFP 1.7, AVRCP 1.6, RFCOMM 1.2, SPP 1.2, AVCTP 1.4, AVDTP 1.3

kodeki audio Bluetooth: AAC/SBC oraz LDAC (do 990 kbps)

rejestracja dźwięku: dwa mikrofony (w każdej słuchawce)

zasilanie: akumulator 55 mAh (dla każdej słuchawki)

ładowanie: etui ładujące (410 mAh)

czas pracy: muzyka z ANC ok. 6 godzin / muzyka bez ANC około 7.5 godziny / rozmowy z ANC około 4,7 h / rozmowy bez ANC około 5.2 godziny

czas ładowania (deklarowany): 60 minut słuchawki / 110 minut etui

ładowanie: 5V / 1 A

przyciski: uniwersalny - parowanie / reset / ustawienia fabryczne

sygnalizacja stanu: kolorowa dioda LED

Dostępność Huawei Freebuds 5i i cena

Huawei Freebuds 5i dostępne są w sprzedaży od środy 18 stycznia. Do niedzieli 29 stycznia 2023 ich cena będzie wynosić 349 złotych, co w porównaniu z poprzednią generacją tych słuchawek stanowi atrakcyjną ofertę. Od 30 stycznia cena wyniesie 399 złotych, co również należy uznać za rozsądną kwotę jak na tak szczodrze wyposażone słuchawki.



Wersje kolorystyczne Huawei Freebuds 5i

Dostępne będą trzy wersje kolorystyczne. Biała z gładkim etui oraz czarna i niebieska z matowym nakrapianym etui o fakturze przypominającej kamień.

