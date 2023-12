Mieliśmy już słuchawki Huawei w etui o kształcie pojemnika na szminkę. Słuchawki, które chowane są po użyciu do wnętrza zegarka. Nic jednak nie nawiązywało tak bardzo do mody, szczególnie wśród młodych użytkowników, jak Huawei FreeClip. Te słuchawki są już w sprzedaży w Polsce.

Jak producent ma przekonać klientów, że jego słuchawki są najlepsze? Najwygodniejsze i to one zasługują na ich uwagę? Nie tylko dźwięk, choć tego producenci nie mogą lekceważyć, ale także wzornictwo jest tu istotne. Wydawałoby się jednak, że daleko idące eksperymenty z kształtem słuchawek nie są wskazane.

Huawei jest jednak odważny i zdecydował się wprowadzić na rynek nową kategorię słuchawek, czyli otwarte konstrukcje bezprzewodowe. To w skrócie OWS, czyli Open Wireless Speakers. Pierwszym reprezentantem tej kategorii są Huawei FreeClip, słuchawki, które przypominają klips, a raczej piercing w uchu, który wiele młodych i odważnych wizerunkowo osób stosuje jak element uatrakcyjnienia swojego wizerunku. Tym razem jednak nie bedziemy robić żadnych dziurek.

Huawei FreeClip to kontynuacja strategii chińskiego koncernu, którą rozpoczął już przy okazji serii smartwatchy Huawei Watch GT4. Strategii produktowej „Fashion Forward”, która zakłada, że moda jest równie istotnym jej elementem co zastosowana technologia elektroniczna.

Huawei FreeClip, jak naprawdę wyglądają, dlaczego właśnie takie?

Zgodnie z opisem producenta, Huawei FreeClip to słuchawki otwarte, czyli takie, w których element generujący dźwięk nie jest wprowadzony głęboko do kanału usznego. To tak zwana kulka akustyczna, która jest połączona elastycznym mostkiem (C-bridge) z częścią umieszczoną za małżowiną uszną zawierającą akumulator i mikrofony. Całość jest wykonana ze stopu niklowo-tytanowego. Każda ze słuchawek waży 5,6 grama, a rozmiar przetworników generujących dźwięk wynosi 10,8 mm.

By zachować prywatność użytkownika, bo słuchawki wykorzystujemy także do osobistych rozmów, a poza tym nikt nie lubi, gdy obok niego stoi boombox na nogach, zastosowano tzw. odwrócone pole dźwiękowe, które kieruje dźwięk wyłącznie w stronę ucha. Nie wydobywa się on na zewnątrz, choć nie jest to raczej tak pełna izolacja jak w przypadku dokanałowych słuchawek.

W przypadku Huawei FreeClip nie trzeba interesować sie, która słuchawka jest lewa, a która prawa. Same dopasują się odpowiednio.

Niektórzy mogą dostrzec w konstrukcji takich słuchawek podobieństwo do aparatów słuchowych starszej generacji, w których część zasilająca również znajdowała się za małżowiną uszną. Huawei zapewnia, że dzięki analizie kształtu 10 tysięcy uszu, udało się stworzyć bardzo wygodną konstrukcję słuchawek. I co ciekawe nie musimy się tutaj przejmować stronami. Lewa czy prawa, to kompletnie nieistotne. Ważne, żeby słuchawki założyć, a ich oprogramowanie i tak rozpozna, rolę której słuchawki dana z nich ma pełnić. Słuchawki są zgodne z IP54, czyli możemy je wystawić na zachlapanie, a także korzystać z nich podczas sportowej aktywności. Huawei zastosował także algorytmy głębokiej sieci neuronowej (DNN), by zapewnić czysty dźwięk podczas rozmów.

A ile czasu podziałają Huawei FreeClip?

Z zewnątrz, etui na słuchawki Huawei FreeClip przypomina etui na inne słuchawki typu TWS, z tym że jest nieco grubsze, gdyż musi się w nim zmieścić część zauszna, a nie tylko kulka akustyczna. Raz naładowane w pełni słuchawki podziałają przez 8 godzin. Doładowywanie przez 10 minut pozwala na wydłużenie czasu pracy o około 3 godziny. Pełne ładowanie trwa 40 minut, a etui pozwala na ich dodatkowe około trzykrotne doładowanie, co wydłuża czas pracy do 36 godzin. Etui można ładować bezprzewodowo.

Obsługa słuchawek pomimo ich innego wyglądu niż dotychczasowych TWSów, jest podobna. Możemy korzystać z gestów, aktualizować oprogramowanie. Wykrywane jest także założenie, odszukanie słuchawek, a wszelkich ustawień dokonamy w aplikacji Huawei Ai Life.

A jak to będzie wyglądać w praktyce przekonamy się niedługo i na pewno nie omieszkamy podzielić się w wami wrażeniami. To na pewno będzie nowa jakość, bo nie są to ani słuchawki douszne, ani dokanałowe, a nawet nie nauszne.

Huawei FreeClip - możemy kupić je już jako prezent gwiazdkowy

Choć słuchawki dopiero co miały swoją globalną premierę w Dubaju (12 grudnia 2023), można je już kupić w Polsce w dwóch wersjach kolorystycznych, czarnej i fioletowej. Każda z nich kosztuje 899 złotych. Jeśli zdecydujecie się dokonać zakupu do 2 stycznia 2024, to skorzystacie z oferty premierowej, w której Huawei dodaje do słuchawek opaskę sportową Huawei Band 8.

