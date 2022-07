Huawei pomimo sporych ograniczeń, nadal próbuje produkować smartfony, tablety oraz laptopy. Dzisiaj zajmiemy się tymi drugimi, gdyż chiński gigant niedługo wprowadzi na rynek nowszą rewizję swojego urządzenia, które reklamowane jest jako alternatywa dla iPadów.

Lekki, smukły, elegancki!

Firma z Shenzhen podczas swojego wydarzenia – Huawei Summer 2022 Smart Office Launch – zaprezentowała między innymi odświeżoną wersję tabletu MatePad Pro 11 (2022). Według firmy, ich najnowszy sprzęt to najcieńsze i najlżejsze tego typu urządzenie na świecie. Przy przekątnej wynoszącej 11 cali, charakteryzuje się grubością wynoszącą 5,9 milimetra i wagą rzędu 449 gram. Tym samym pokonuje on pod tym względem Galaxy Tab S8, iPad Air 2022 czy Xiaomi Pad 5. Sam ekran natomiast charakteryzuje się matrycą OLED o współczynniku proporcji 16:10, rozdzielczością 2560 x 1600 pikseli i częstotliwością odświeżania 120 Hz.

Bogaty wachlarz konfiguracji Huawei MatePad Pro 11

Urządzenie będzie sprzedawane w kilku wersjach sprzętowych, gdzie najsłabszy model będzie się cechować procesorem Qualcomm Snapdragon 870, 8GB RAMu, pamięcią 128GB i 40W ładowaniem. Najmocniejsza wersja natomiast została wyposażona w Snapdragona 888, 12GB RAMu, pamięć 512GB, 66W ładowaniem oraz modemem LTE. Intrygujące jest to, że producent co prawda dokłada do urządzeń szybkie ładowarki, ale nie będą one w stanie ładować tabletów z pełną mocą (odpowiednio 22,5W oraz 40W).

Jeżeli chodzi o elementy wspólne, to każdy model tabletu będzie wyposażony w przedni aparat o rozdzielczości 16 Mpix oraz dwa tyle aparaty – główny obiektyw 13 Mpix i szerokokątny 8 Mpix. Dodatkowo urządzenia te będą posiadać sześć głośników, wsparcie dla Huawei M-Pencil (2 gen.), magnetycznej klawiatury oraz najnowszy system firmy z Shenzhen - HarmonyOS 3.

Na ten moment wiemy, że produkt pojawi się w Chinach (czekamy na ogłoszenie globalnej premiery) w czterech wersjach kolorystycznych: Brocade White, Crystal Diamond White, Galaxy Blue i Obsidian Black. Najtańszy model został wyceniony na 3 499 Juanów (ok. 517 $) a najwyższa wersja (z klawiaturą i rysikiem) na kwotę 7 699 Juanów (ok. 1 138 $).

Jak oceniacie najnowszą ofertę marki Huawei? Jakie macie doświadczenia z wykorzystania ich sprzętu bez usług Google? Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Źródło: Notebookcheck, Huawei