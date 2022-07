Huawei nova Y70 i Huawei nova Y90 to nowe smartfony przygotowane dla osób, które mają do wydania około 1000 zł. Ile dokładnie kosztują i co mają do zaoferowania?

Huawei nova Y70 i Huawei nova Y90 w przedsprzedaży z prezentem

Nie będzie wielkim odkryciem stwierdzenie, że coraz trudniej znaleźć dobry smartfon do 1000 złotych. Huawei nova Y70 i Huawei nova Y90 to najnowsze propozycje, które kręcą się przy tej granicy cenowej i właśnie debiutują na Polskim rynku.

Huawei nova Y70 wyceniono na 899 złotych, podczas gdy zainteresowani Huawei nova Y90 będą musieli wydać 1099 złotych. Warto jednak dodać, że w ramach rozpoczynającej się dziś przedsprzedaży do każdego telefonu dodawana będzie opaska Huawei band 7 o wartości 249 złotych. Promocja potrwa do 17 lipca.

Gdzie szukać omawianych urządzeń? Huawei nova Y70 jest dostępny u partnerów biznesowych producenta, czyli operatorów sieci Play i Plus oraz w popularnych sieciach handlowych - Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Komputronik i Neonet. Dostępność Huawei nova Y90 jest delikatnie okrojona, ponieważ nie obejmuje operatorów. Obydwa smartfony wylądują również na platformie Amazon oraz w sklepie Huawei.pl, w którym można spodziewać się zniżki o wartości 50 złotych za zapisanie się do newslettera.

Co oferują nowe smartfony Huawei?

O Huawei nova Y70 i Huawei nova Y90 pisaliśmy nie tak dawno, bo pod koniec zeszłego miesiąca przy okazji ich globalnej premiery (były prezentowane wraz z flagowym Huawei Mate Xs 2). Wypada jednak przypomnieć o ich najważniejszych cechach.

W przypadku Huawei nova Y70 jedną z mocniejszych stron powinna okazać się bateria, która ma pojemność aż 6000 mAh. Ładowanie o mocy 22,5W może i nie imponuje, ale w tej cenie również nie odstrasza, bo znajdziemy sporo propozycji wypadających jeszcze gorzej (co nie znaczy, że nie ma tych prezentujących się lepiej). Wedle producenta w typowych warunkach użytkowania Huawei nova Y70 będzie trzeba ładować tylko dwa razy w tygodniu. Zastosowano tu również 6,75-calowy wyświetlacz HD+, procesor MediaTek Helio G35, 4 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej i aparat z trzema obiektywami - 48 Mpix, 5 Mpix i 2 Mpix.

Huawei nova Y90 już na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie mającego do zaoferowania nieco więcej, w czym sporą zasługę ma design nawiązujący do kosmicznych pierścieni i flagowych smartfonów tego producenta oraz odcienie czerni, zieleni i błękitu. Wnętrze też jest ciekawsze, bo obejmuje procesor Qualcomm Snapdragon 680, 6 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej, lepszy aparat w konfiguracji 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix oraz baterię 5000 mAh z szybkim ładowaniem 40W. No i wyświetlacz ma nie tylko wyższą rozdzielczość Full HD+, ale też odświeżanie 90 Hz.

Obydwa smartfony łączy oczywiście EMUI 12, po dodatkowe aplikacje trzeba będzie udać się do sklepu Huawei AppGallery.

Źródło: Huawei