Marka Huawei przygotowała ofertę specjalną, która obowiązywać ma od 7 listopada, aż do Black Friday – oprócz obniżonych cen na wybrane produkty w sklepie internetowym zgarnąć można dodatkowe bonusy.

Promocja na Black Week – punkt obowiązkowy dla każdej marki

Już od dłuższego czasu sezon obniżek z okazji Black Week rozpoczyna się o wiele wcześniej niż kiedyś. Huawei nie jest tutaj wyjątkiem, stąd z dniem 7 listopada marka wystartowała ze swoją ofertą specjalną. Oferta objęła zarówno wybrane sklepy partnerskie, takie jak Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD czy Komputronik, jednak najatrakcyjniej wygląda we własnym sklepie internetowym Huawei. I wlaśnie tam się jej przyjrzeliśmy.

A zatem czy jest to oferta wywołująca zakupową gorączkę? Nie bardzo.Najczęściej do czynienia mamy z przyjemnym, ale jednak spodziewanym odejściem od standardowej, rynkowej ceny sugerowanej. Jest jednak kilka punktów tej promocji, które sprawiają, że warto rzucić na nią okiem. Jest bowiem taniej niż zazwyczaj, a dorzucając do tego kupony rabatowe, gratisy oraz zniżki na wybrane akcesoria – jest możliwość, że znajdzie się coś interesującego.

KUPON RABATOWY 50zł Zapisując się w okresie promocji do newslettera marki, otrzymać możemy kod zniżkowy 50zł, którym dodatkowo możemy obniżyć cenę robiąc w tym czasie zakupy. Oprócz tego w newsletterze znaleźć można dodatkowe kupony rabatowe na wybrane produkty - 500 złotych zniżki przy zakupie za minimum 3000zł i 200zł zniżki przy zakupie za minimum 1000zł. Dostępne są również raty 0%.

Na jakie okazje mogą liczyć klienci?

W katalogu Huawei dużą popularnością cieszą się smartwatche, stąd w akcji promocyjnej nie mogło zabraknąć najlepszego modelu Huawei Watch GT3 Pro, testowanego zresztą przez nas kilka miesięcy temu. Model Huawei Watch GT3 Pro Sport (46mm) dostępny jest teraz w niższej cenie 1299 zł (1249 zł z kuponem), a w prezencie otrzymujemy wagę inteligentną Huawei Scale 3 oraz możliwość nabycia dodatkowego paska do zegarka, za symboliczną kwotę 9,90 zł:

Podobną promocją objęty jest także model Huawei Watch GT3 Pro Elite (46mm) z tytanową bransoletą. W tym wypadku cena obniżona została do 1799 zł (1749 zł).

W przypadku kobiet poszukujących niewielkiego, eleganckiego i wygodnego smartwatcha damskiego, warto przyjrzeć się dostępnemu w cenie 949 zł (899 zł z kuponem) modelowi Huawei Watch GT 3 Active, który mieliśmy również okazję testować. Tutaj również w komplecie otrzymujemy wagę Scale 3, możemy także dokupić za symboliczną dyszkę dodatkowy pasek silikonowy. Będzie on doskonałym rozwiązaniem do uprawiania sportu, kiedy to estetyczny, oryginalny pasek skórzany może się nie sprawdzić. Można też zdecydować się na zapasowy pasek ze skóry, bo oryginalny po roku może wołać o wymianę (potwierdzone redakcyjnym doświadczeniem).

Oprócz ofert specjalnych na wearables, klienci Huawei mogą skorzystać z niższej ceny na tegoroczny model Huawei Matebook D 16, z procesorem Intel i5 12gen, 8GB pamięci RAM i dyskiem 512 GB. Cenę laptopa ustalono na 3399 zł (3349 zł), co może nie wydaje się zbyt spektakularną okazją, jednak lepszej ceny na obecnym, inflacyjnym rynku ze świecą szukać, a w połączeniu z darmową myszą, jest to sprzęt o naprawdę korzystnym stosunku jakości do ceny. Pośród dodatkowych ofert można (ale nie trzeba) dodać do koszyka słuchawki TWS FreeBuds 4, w konkurencyjnej cenie 299 zł, a więc stówkę taniej niż najtańsza oferta w sklepach.

Do osób z nieco mniejszym budżetem kierowana jest z kolei obniżka na model zeszłoroczny, bardzo dobrze przyjęty przez rynek Huawei Matebook D14, wprawdzie ze starszym procesorem 11, generacji, ale za to w niezłej cenie 2799 zł (2749 zł) i również z gratisem w postaci myszki bezprzewodowej.

W ofercie zniżkowej nie zabrakło też tabletów – Huawei MatePad 11 dostępny jest teraz w cenie 1699 zł (1649 zł), przy czym o atrakcyjności oferty stanowi nie tyle sama kwota, co wliczona w cenę klawiatura, czyniąca z MatePad 11 urządzenie 2w1, a na którą w tej cenie nie można normalnie liczyć. Oferta dostępna jest nie tylko na stronie Huawei, ale także u partnerów, na przykład w Media Expert.

Osobom poszukującym bardzo taniego i podstawowego tabletu (na przykład dla dziecka), do gustu może przypaść oferta na Huawei MatePad T10s WIFI w wariancie 4/64GB, w cenie 649 zł (599 zł).

Oczywiście powyższe oferty nie każdemu wydadzą się wystarczająco atrakcyjne i godne miana prawdziwej, czarnopiątkowej okazji. Huawei nie wyklucza jednak, że w okolicach Black Friday mogą pojawić się gorętsze promocje na wybrane produkty. Jeśli tak się stanie, z pewnością je dla Was zweryfikujemy na łamach benchmark.pl.

źródło: informacja prasowa Huawei, źródła własne