Seria Huawei P, której ostatnim przedstawicielem była w Polsce seria P60 to już przeszłość. Teraz pora na coś świeżego, czyli Huawei Pura. Chiński koncern zdecydował się udostępnić w Polsce trzy wersje - Pura 70, Pura 70 Pro i Pura 70 UItra. Znamy już ceny.

Historia fotosmartfonów Huawei P liczy już 12 lat i można ją zacząć od różnych wersji, ale te przełomowe to przede wszystkim Huawei P9, gdy pojawił się drugi monochromatyczny obiektyw. W Huawei P20 Pro dostaliśmy więcej niż jeden optyczny kąt widzenia. Huawei P40 był produktem przełomowym, bo już bez usług GMS. Podobnie jak Huawei P60 Pro, na który wiele osób spogląda się przede wszystkim z perspektywy fotograficznej. I jest na co, bo seria P60 w oczach niejednego mobilnego fotografa to wyznacznik jakości zdjęć, szczególnie przy słabym świetle. Najnowsza seria Huawei Pura 70 bazuje na dziedzictwie serii Huawei P60, ale w pewnym sensie to świeże otwarcie.

Premiera Huawei Pura 70 w Chinach już miała miejsce, więc jeśli znacie już szczegóły, to polskie ceny są tutaj, a poniżej podsumowanie tego z czym będziemy się mierzyć w nowych telefonach, które trafią do Polski.

Huawei Pura 70, czyli jeszcze raz od nowa, ale nadal bez 5G

Nie są to smartfony inne, bo wciąż mamy tu jako główną platformę systemową HMS - w Chinach Huawei bardzo dużo inwestuje w uczynienie HMS bardzo realnej konkurencji dla GMS, być może to przełoży się w pewnym momencie na resztę świata.



Huawei Pura 70 Ultra w kolorze brązowym

Tym razem Huawei już nie wykręca się od odpowiedzi co z usługami Google’a. Już w poprzednich generacjach fotograficznych flagowców sugerowano stosowanie aplikacji symulujących GMS, a tym razem już bez ogródek polecane jest środowisko microG. W natywny sposób, a nie jako nakładka, udostępnia ono usługi Google na telefonach Huawei (działa także na starszych modelach, w tym P60 i praktyka pokazuje, że całkiem sprawnie). Jest dostępne w AppGallery.

Telefony Huawei Pura 70 obsługują 5G, jednakże ze względu na odgórne regulacje, w Polsce tej obsługi nie dostaniemy.

Trzy telefony, a każdy trochę inny

Nie chodzi tu tylko o różnice w specyfikacji wewnętrznej, ale też wyglądzie. Podstawowy Huawei Pura 70 ma płaski ekran 6,6 cala, bez zakrzywień na krawędziach, otoczony prostą ramką, która zaokrągla się na krawędziach korpusu telefonu. Mówiąc inaczej mamy tu stylizację, z której skorzystało już wielu producentów próbując upodobnić wizualnie i ergonomicznie swoje telefony do produktów Apple.

Huawei Pura 70 Pro ma z kolei zaokrąglone krawędzie obudowy jak i ekranu 6,8 cala, podobnie jak Huawei Pura 70 Ultra. Jakość obrazu ma być w każdym z modeli identyczna.



Krawędzie każdego z dostępnych modeli - kolejno Pura 70, Pura 70 Pro i Pura 70 Ultra

Wysepka foto we wszystkich modelach Pura 70 jest taka sama, czyli w kształcie trójkąta, a zdaniem Huawei nawet bardziej przypomina piktogram przycisku Play. Dwa mniejsze oczka obiektywów otoczone metalowymi pierścieniami kryją teleobiektyw i ultraszeroki aparat, a największe oczko tak jak w serii P60 to główna kamera.

Huawei Pura 70 Ultra ma dodatkowo wyeksponowane logo XMAGE (autorska marka wdrożona w 2022 po rozstaniu się z Leica). Inaczej jest też umieszczona dioda LED, a główny aparat ma czerwony pierścień.

Huawei Pura 70 Ultra z wysuwanym obiektywem

I tutaj w modelu Pura 70 Ultra jest dodatkowa niespodzianka, bo główny obiektyw jest nieznacznie wysuwany (w Pura 70 i Pura 70 Pro jest zainstalowany na stałe). Tak by w pełni wykorzystać duży jednocalowy sensor (dążenie do zmniejszenia grubości telefonu może czasem odbywać się właśnie kosztem użycia tylko części dużego sensora).



Huawei Pura 70 Ultra - dostępne kolory

Mechanizm wysuwania na pewno będzie obiektem pytań o trwałość. Huawei zapewnia, że zadbał o to, by działał niezawodnie i nie poddawał się zanieczyszczeniom. Przewidziana liczba cykli uruchomienia aparatu, które nie powinny skutkować zużyciem mechanizmy wysuwania, to 300000 - inaczej około 205 uruchomień dziennie przez cztery lata.

Znowu fotografia. Jeszcze lepsza praca w słabym oświetleniu. Zoom x200

Już telefony z serii Huawei P60 mogły pochwalić się umiejętnością zamienienia nocy w dzień (co prawdę mówiąc nie zawsze jest pożądane, na szczęście można na tym procesem zapanować), a tu okazuje się, że seria Pura 70 podnosi poprzeczkę jeszcze bardziej. Tak ma się zadziać nie tylko w głównym aparacie, ale i w dwóch dodatkowych, w szczególności w teleobiektywach.

Co ciekawe to Pura 70 będzie miała największą krotność optyczną teleobiektywu, bo x5 - jak dla mnie jest to nawiązanie do wciąż cenionego modelu P30 Pro (ostatni z oficjalną obsługą GMS). W dwóch pozostałych mamy zoom 3,5x, ale większa rozdzielczość sensora i większy rozmiar, pozwoliły uzyskać efektywnie jeszcze lepsze powiększenia. Dlatego Pura 70 chwali się maksymalnym zoomem cyfrowym x100, a Pura 70 Pro i Pura 70 Ultra x200. To oczywiście tylko wabiki, na dodatek liczone względem obiektywu ultraszerokokątnego (względem głównego aparatu to odpowiednio zoom x50 i x100), bo maksymalny zoom nadaje się raczej jedynie w trybie aparatu-lornetki, ale dopóki nie zobaczę nie powiem, że jest mało przydatny.



Huawei Pura 70

Huawei sprawnie żongluje także cyferkami i procentami, gdy mowa o poprawie względem poprzedników. A ponieważ w przypadku P60 Pro nie były to czcze słowa, wierzymy, że w Pura 70 i Pura 70 Pro również dotrzyma słowa. Nowy podsystem foto zależnie od modelu będzie oferował różne usprawnienia, ale w ogólności mowa tu o 91 procentowym zwiększeniu skuteczności redukcji drgań w głównym aparacie, a także dwukrotnej poprawie precyzji ustawiania ostrości. Huawei zachęca tym samym do korzystania zamiennego z trybu fotografowania Zdjęcie i Ultramigawka, gdyż ten drugi ma przyczynić się do poprawy ostrości ujęć z szybko poruszającymi się motywami.

W przypadku Pura 70 Pro i Pura 70 Ultra znaczącą poprawę dostrzeżemy także w przypadku teleobiektywu peryskopowego, który będzie można także użyć do zdjęć makro z zoomem x35.



Huawei Pura 70 Pro

Huawei w swoich porównaniach przytacza także iPhone 15 Pro Max. Główny aparat Pura 70 i Pura 70 Pro dopuści o 56 procent więcej światła do sensora, a w Pura 70 Ultra nawet o 198 procent więcej. No cóż trzeba będzie to zobaczyć na własne oczy, bo jednej rzeczy nie da się przedstawić tekstowo, czyli tego jak zadziała oprogramowanie bardzo istotne w dzisiejszej fotografii smartfonowej.

I jeszcze jeden drobiazg. Zestaw filtrów kolorystycznych XMAGE, wzbogaci się o filtr monochromatyczny w połączeniu z Original, Bright i Vivid. Huawei mocno podkreśla, że nie są to filtry kolorowe, a odmienny sposób rejestracji obrazu.

Specyfikacja serii Huawei Pura 70, czyli pozostałe cechy

A jak w ogólnym rozrachunku prezentuje się seria telefonów Pura 70. To najlepiej zobaczyć na tabelce porównawczej ze specyfikacją każdego z modeli, którą w zasadzie już pewnie dobrze znacie.

Model Huawei Pura 70 Huawei Pura 70 Pro Huawei Pura 70 Ultra System operacyjny Android 14 z EMUI 14.2 (HMS) - wsparcie dla GMS poprzez microG w AppGallery Wyświetlacz » 6.6" LTPO OLED (płaski)

» 2760 x 1256 pikseli » 6.8" LTPO OLED (zakrzywiony)

» 2844 x 1260 pikseli » 1-120 Hz

» próbkowanie dotyku 300 Hz

» HDR

» 2500 nit

» szkło Kunlun Glass 2 » 1-120 Hz

» próbkowanie dotyku 300 Hz

» HDR

» 2500 nit

» szkło Kunlun Glass Basalt Procesor ośmiordzeniowy Kirin 9010, 7nm Pamięć » 12 GB RAM

» 128 GB » 12 GB RAM

» 512 GB » 16 GB RAM

» 512 GB Aparaty fotograficzne » 50 Mpix / 25 mm f/1.4-4.0 / sensor 1/1,3 cala / AF / OIS

» 12 Mpix / 125 mm f/3.4 / AF / OIS

» 13 Mpix / 13mm f/2.2

» 13 Mpix f/2.4 (przód)

» wideo 4K » 50 Mpix / 25 mm f/1.4-4.0 / sensor 1/1,3 cala / AF / OIS

» 48 Mpix / 93 mm f/2.1 / AF / OIS

» 12,5 Mpix / 13mm f/2.2

» 13 Mpix f/2.4 / AF (przód)

» wideo 4K » 50 Mpix / 25 mm f/1.4-4.0 / sensor 1 cal / AF / OIS / wysuwany obiektyw

» 50 Mpix / 90 mm f/2.1 / AF / OIS

» 40 Mpix / 13mm f/2.2 / AF

» 13 Mpix f/2.4 / AF (przód)

» wideo 4K Bateria » 4900 mAh

» ładowanie przewodowe 66W

» ładowanie bezprzewodowe 50W

» ładowanie zwrotne 5W

» ładowanie zwrotne bezprzewodowe 7,5W » 5050 mAh

» ładowanie przewodowe 100W

» ładowanie bezprzewodowe 80W

» ładowanie zwrotne 18W

» ładowanie zwrotne bezprzewodowe 20W » 5200 mAh

» ładowanie przewodowe 100W

» ładowanie bezprzewodowe 80W

» ładowanie zwrotne 18W

» ładowanie zwrotne bezprzewodowe 20W Biometria czytnik linii papilarnych w ekranie Łączność bezprzewodowa Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC, LTE, dual SIM, GPS Wodoszczelność IP68 Dźwięk / złącza stereo / brak minijacka

USB typu C 3.1 / DP 1.2 / OTG Wymiary 157,6 x 74,3 x 8 mm 162,6 x 75,1 x 8,4 mm 162,6 x 75,1 x 8.4 mm Waga 207 g 220 g 226 g

W telefonach pojawią się także takie smaczki jak śledzenie ruchu oczu przy ekranach blokady, gesty w powietrzu (to już znamy), tryb prywatności (wykrywa czy ktoś patrzy się na ekran).

Ceny Huawei Pura 70 i dostępność w Polsce

Huawei nie zamierza męczyć nas wyborem wersji pamięciowej, więc w każdym przypadku będzie jedna, za będą wersje kolorystyczne. Dla Huawei Pura 70 i Pura 70 Pro są to wersje czarna i biała. Z kolei Huawei Pura 70 Ultra trafi do nas w wersji czarnej i zielonej, a także brązowej (wszystkie trzy wersje to ekoskóra), ale ta będzie do kupienia tylko poprzez stronę huawei.pl.

Huawei ma w portfolio jeszcze Pura 70 Pro Plus, czyli coś pomiędzy Pro, a Ultra, ale ten model nie będzie u nas dostępny.

Ceny telefonów są następujące:

Huawei Pura 70 z 12 GB RAM i 256 GB wbudowanej - 3999 złotych,

Huawei Pura 70 Pro z 12 GB RAM i 512 GB wbudowanej - 5199 złotych,

Huawei Pura 70 Ultra z 16 GB RAM i 512 GB wbudowanej - 6399 złotych.

Wszystkie telefony pojawią się w ofercie premierowej, czyli z bonusowym dodatkiem w postaci słuchawek Huawei Freebuds Pro 3 w cenie 1 zł. Będzie można z niej skorzystać od 2 maja do 30 czerwca 2024 roku, czyli czasu na decyzję jest sporo. Dodatkowym bonusem dla kupujących jest półroczna ochrona ekranu i możliwość przedłużenia gwarancji o kolejny rok.

Wysyłka telefonów do kupujących w przypadku Huawei Pura 70 Pro rozpocznie się 10 maja (czarny) lub 23 maja (biały). Huawei Pura 70 dostępny będzie w regularnej sprzedaży od 23 maja, a na dostawę Huawei Pura 70 Ultra nabywcy poczekają do 3 czerwca.

Źródło: Huawei, inf. własna