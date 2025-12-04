"Czekałem na to 19 lat". Total War wraca do średniowiecza

Creative Assembly ogłosiło Total War: Medieval III. Studio zapowiada powrót do historycznych korzeni serii i duże zmiany w formule.

W 25. rocznicę cyklu Total War twórcy przedstawili nową odsłonę historyczną: Total War: Medieval III. Zaprezentowano pierwszy zwiastun, który ma nakreślać skalę projektu i kierunek serii na kolejne lata.

Ostatnia wydana część z cyklu Medieval świętowała w listopadzie swoje... 19 urodziny.

Powrót do klasyki

Zwiastun gry sugeruje rewolucję w historycznych odsłonach. Medieval III ma nawiązywać do klasycznych części, ale równocześnie rozszerzać rozwiązania strategiczne znane fanom cyklu. Szczegóły jednak nie zostały opisane.

Creative Assembly za to akcentuje powrót do korzeni marki i średniowiecznej epoki. Zapowiedź to element obchodów 25-lecia. Pierwszy materiał wideo sugeruje szeroki zakres zmian. Zwiastun ma pełnić rolę wprowadzenia, a kolejne informacje studio ma ujawniać stopniowo w następnych komunikatach.

Reakcje graczy

Gracze wydają się niezwykle podekscytowani tą wiadomością. W komentarzach pod zwiastunem przeczytać można takie komentarze jak: "Nie spodziewaliśmy się, że to się wydarzy zanim umrzemy", "Wreszcie! Po 19 latach wreszcie odpowiedzieli na nasze błagania", czy "To historyczna informacja".

Inni zaś sugerują ostudzić entuzjazm, pisząc: "Pamiętajcie, żadnych preorderów", "To zwiastun. Do zobaczenia w 2035 r.", "Jeszcze nie zaczęli nad tym pracować". Oficjalna data premiery nie została jeszcze podana.