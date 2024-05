Huawei w tarapatach. USA wstrzymuje dostawy czipów!

Amerykański rząd zgotował firmie Huawei kolejne trzęsienie ziemi. Władze tłumaczą to obawami związanymi z rozwojem sztucznej inteligencji.

Już wcześniejsze sankcje okazały się dla chińskiego giganta bardzo bolesne. W ich wyniku nawet najnowsze flagowe smartfony z linii Huawei Pura 70 nie mają dostępu do usług Google i nie obsługują 5G. Na horyzoncie pojawiły się jednak kolejne problemy.

Huawei odcięty od czipów Qualcomma i Intela

Informacja ta ma charakter półoficjalny. Departament Handlu USA ogłosił, że odebrał części amerykańskich firm licencje na współpracę z Huaweiem, ale nie wymienił ich nazw. Z kolei Intel poinformował inwestorów, że stracił ważnego chińskiego klienta, ale nie wymienił jego nazwy.

Tymczasem agencja Reuters, powołując się na trzy niezależne źródła, donosi, że wygaszeniu uległy licencje firm Qualcomm oraz Intel. Ma się to przełożyć na zakaz dostarczania czipów Huaweiowi.

Choć rząd USA nałożył na Huaweia sankcje już w 2019 roku, dotychczas miały one charakter mocno wybiórczy. Przykładowo Google został całkowicie odcięty od współpracy z Huaweiem, co przełożyło się na brak Sklepu Play i innych usług na smartfonach marki. Microsoft wciąż może dostarczać chińskiemu gigantowi oprogramowanie Windows. Firmy Qualcomm i Intel otrzymały zgodę na dostarczanie czipów, ale pozbawionych łączności 5G. Z kolei japońskie Sony straciło prawo do zaopatrywania Huaweia w swoje fotograficzne matryce tylko dlatego, że te częściowo opierają się na amerykańskich patentach.

Co się zmieniło, że Amerykanie postanowili zaostrzyć swoje sankcje? Sekretarz handlu USA Gina Raimondo argumentuje to obawami o rozwój sztucznej inteligencji. "Jeśli odkryjemy, że chip, który wcześniej licencjonowaliśmy, ma możliwości sztucznej inteligencji, cofniemy licencję" - deklaruje przedstawicielka amerykańskiego rządu.

Reuters zauważa jednocześnie, że decyzja zapadła po naciskach ze strony republikanów, którzy domagają się od Joe Bidena podjęcia bardziej zdecydowanych działań wobec Huaweia. "To działanie wzmocni bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych, ochroni amerykańską pomysłowość i zmniejszy zdolność komunistycznych Chin do rozwijania swojej technologii" – stwierdziła republikańska kongresmenka Elise Stefanik.

USA kontra Huawei. Chiński rząd reaguje

Chińskie ministerstwo spraw zagranicznych zdążyło już wydać oświadczenie w sprawie zakazu. "Chiny zdecydowanie sprzeciwiają się nadmiernemu naciąganiu przez Stany Zjednoczone koncepcji bezpieczeństwa narodowego i nadużywaniu kontroli eksportu w celu bezpodstawnego tłumienia chińskich przedsiębiorstw" - czytamy.

Warto odnotować, że Huawei zdążył się już częściowo uniezależnić od amerykańskich dostawców, ale nie całkowicie. Najnowsze flagowe smartfony z linii Huawei Pura 70 zdają się być bezpieczne, bo wykorzystują chińskie czipy Kirin. W kwietniu na polski rynek trafiły jednak średniopółkowe modele Huawei Nova 12 z czipami Qualcomm Snapdragon. Z kolei najnowszy laptop MateBook X Pro ma układ Intela.

Poprosiliśmy Huaweia o komentarz w sprawie zakazu współpracy z Qualcommem oraz Intelem. Gdy otrzymamy odpowiedź, artykuł zostanie zaktualizowany.

Źródło: Reuters