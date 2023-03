Ultraflagowy inteligentny zegarek. Tak Huawei Watch Ultimate przedstawia sam producent. Wkrótce urządzenie zadebiutuje w naszym regionie, a już dziś można spróbować je wygrać w przygotowanym konkursie.

Premiera Huawei Watch Ultimate

Z uwagi na amerykańskie sankcje i brak dostępu do usług oraz aplikacji Google, smartfony z logo Huawei straciły w oczach wielu klientów. Z urządzeniami wearables jest inaczej, na tym polu chiński producent pozostaje jednym z liderów i osoby zastanawiające się, jaki smartwatch kupić często stawiają właśnie na modele z logo Huawei. Do wyboru są konstrukcje przystępne cenowo, a także droższe i to właśnie do tych drugich będzie zaliczać się nowy Huawei Watch Ultimate.

Producent postawił tu na ekran wykonany w technologii LTPO AMOLED o przekątnej 1,5 cala, rozdzielczości 466 x 466 pikseli oraz jasności maksymalnej na poziomie 1000 nitów i częstotliwości odświeżania regulowanej w zakresie 1-60 Hz. To obiecująca konfiguracja, ale mocniej akcentowana jest ogólna jakość wykonania i wytrzymałość, które wedle producenta stoją na najwyższym, niespotykanym w tego typu urządzeniach poziomie.

Huawei Watch Ultimate jest przedstawiany jako pierwszy na świecie smartwatch z kopertą wykonaną z ciekłego metalu na bazie cyrkonu. Ma też szafirowe szkło chroniące tarczę oraz ceramiczną ramkę i jest wodoszczelny zgodnie z normą 10 ATM, więc pozwala także na wykorzystywanie go podczas nurkowania. Jak przystało na zegarek dla osób aktywnych, oferuje mnóstwo trybów treningu (ponad 100), a to tego posiada pięć systemów pozycjonowania satelitarnego.

Pozostałe elementy specyfikacji Huawei Watch Ultimate obejmują moduły łączności Wi-Fi, Bluetooth 5.2 i NFC, głośnik, mikrofon, szereg czujników (akcelerometr, żyroskop, SpO2, geomagnetyczny, optyczny czujnik tętna, ciśnienia powietrza, temperatury, światła, głębokości) oraz baterię o pojemności 530 mAh obsługującą ładowanie bezprzewodowe. Kompatybilność obejmuje smartfony pracujące pod kontrolą systemów Android 6.0 lub iOS 9.0 i nowszych.

Ile kosztuje Huawei Watch Ultimate?

Europejska premiera Huawei Watch Ultimate odbędzie się na początku kwietnia. Wtedy smartwatch ma zadebiutować także w Polsce.

Na ten moment można mówić jedynie o cenach dedykowanych na rynek chiński, które wynoszą 5999 juanów oraz 6999 juanów (w zależności od wybieranego paska). Daje to pewne wyobrażenie o możliwej cenie w naszym kraju. W prostym przeliczeniu przekłada się na nie mniej niż 3800 zł, ale w momencie premiery w oficjalnej polskiej dystrybucji kwota zostanie zwiększona (chociażby z uwagi na podatki).

Kolejnym smartwatch Huawei również będzie propozycją z wyższej półki. Producent uchylił rąbka tajemnicy, iż przygotowuje zaawansowany model ze wsparciem dla eSIM, o którym mamy usłyszeć jeszcze w tym roku.

Huawei Watch Ultimate za 1 zł. Przygotowano konkurs

Z okazji nadchodzącej polskiej premiery Huawei Watch Ultimate, rodzimy oddział producenta przygotował konkurs, w którym do wygrania jest najnowszy smartwatch (w kolorze czarnym).

Nawet jeśli komuś nie uda się go zdobyć, będzie miał szanse na coś innego. Pula nagród obejmuje także dwa zegarki Huawei Watch Buds wyróżniające się słuchawkami ukrytymi pod tarczą oraz 50 kuponów rabatowych o wartości 200 zł (do wykorzystania na zakup smartwatcha z oferty Huawei).

Jak dać sobie szansę na zdobycie wymienionych nagród? Trzeba między 23 marca a 2 kwietnia wejść na przygotowaną stronę konkursową, udzielić odpowiedzi na zamieszczone tam wyzwanie („opisz swoją najciekawszą sportową przygodę”), a także zasubskrybować newsletter sklepu.

Źródło: Huawei