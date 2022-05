Red Bull Racing - marka, którą kojarzymy głównie ze względu na obecność w wyścigach F1 postanowiła wprowadzić do sprzedaży na polskim rynku specjalny pojazd dla swoich fanów. Niestety nie jest to bolid wyścigowy, a hulajnogi elektryczne.

Hulajnogi Red Bull Racing dla fanów Verstappena i Pereza trafiły do sprzedaży

Elektryczne hulajnogi na polskich drogach widujemy zdecydowanie częściej, niż samochody elektryczne. Tak przynajmniej wynika z badania przeprowadzonego przez InsightOut Lab. Takiej popularności tych niewielkich urządzeń nie trudno się dziwić - usprawniają dotarcie do celu w mieście, można na nich omijać korki, a przy tym często dają mnóstwo frajdy.

Dziś do grona hulajnóg elektrycznych dostępnych w Polsce dołącza marka, która ma mnóstwo fanów i jest rozpoznawalna dzięki obecności w wyścigach F1 - Red Bull Racing. Nowe hulajnogi z logo niebiesko-czerwonej drużyny występują w dwóch wariantach różniących się wielkością kół (a także ceną): 8.5 oraz 10.

W hulajnogach Red Bull Racing 8.5 oraz 10 znajdują się podwójne hamulce - elektryczny oraz tarczowy. Poza tym jest też oświetlenie, sygnał dźwiękowy i wyświetlacz.

Oba modele posiadają silnik o mocy 350 W, który pozwala rozwinąć maksymalną dopuszczalną prędkość w mieście 20 km/h. Red Bull Racing 8.5 oraz 10 dzielą też ze sobą rodzaj kół, który w obu przypadkach jest taki sam - bezdętkowe opony typu honeycomb.

Jedna z różnic dotyczy rozmiaru koła - mniejsza hulajnoga jest wyposażona w opony o średnicy 8,5”, większa natomiast 10”. Oprócz tego, model 8.5 ma mniejszy akumulator o pojemności 7500 mAh, który do pełna naładujemy w 5 godzin i przejedziemy maksymalnie 20 km, natomiast Red Bull Racing 10 posiada baterię 10000 mAh zwiększającą zasięg do 30 km, ale też o dłuższym czasie ładowania, bo do 8 godzin.

Ceny hulajnóg Red Bull Racing w Polsce

Akcesoria sygnowane markami obecnymi w F1 zwykle nie należą do najtańszych - o tym przekonał się każdy, kto choć raz zechciał kupić cokolwiek z oficjalnego sklepu swojego ulubionego zespołu. W przypadku hulajnóg Red Bull Racing jest… inaczej. Oba modele wyceniono dość rozsądnie, przez co nie mamy wrażenia dopłacania za logotyp.

Ceny hulajnóg Red Bull Racing:

Red Bull Racing 8.5: 1.999 zł . Kup w sklepie Media Expert lub Neonet

. Kup w sklepie Media Expert lub Neonet Red Bull Racing 10: 2.499 zł. Kup w sklepie Media Expert lub Neonet

I jak, skusicie się na taki zakup przed nadchodzącym Grand Prix Miami? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: 4cv