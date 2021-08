Dzisiaj oficjalnie debiutuje Humankind – najnowsza gra od Amplitude Studios, która garściami czerpie z popularnej serii Civilization. W sieci pojawiły się już pierwsze recenzje i wygląda na to, że mamy do czynienia z prawdziwym hitem.

Humankind błyszczy w recenzjach

Fani serii Civilization już dzisiaj będą mogli wypróbować grę, która z jednej strony garściami czerpie z klasyki gatunku, a z drugiej pretenduje do tego, aby zyskać miano "pogromcy" popularnej civki. Mowa oczywiście o Humankind – grze, która pomimo opóźnień, w końcu doczekała się oficjalnej premiery. Jak to z reguły bywa, w sieci pojawiły się już pierwsze recenzje Humankind, z których wynika, że jest to bardzo udana produkcja.

Recenzenci chwalą głównie ciekawe i interesujące podejście do klasyki gatunku, złożony system walki, wymagającą rozgrywkę oraz przyjemną dla oka oprawę audiowizualną. Jeśli jesteście ciekawi, jak prezentują się poszczególne oceny, to zerknijcie na poniższe zestawienie:

IGN – 7/10

PC Gamer – 71/100

GamesRadar – 9/10

TheSixthAxis – 9/10

PCGamesN – 8/10

NME – 4/5

Eurogamer Italy – 8/10

OpenCritic – 81/100

Benchmark.pl – wstępna ocena 4.5/5

Humankind – główne założenia

Humankind to typowa gra strategiczna 4X. W grze naszym głównym zadaniem jest stworzyć własną cywilizacje, aby następnie poprowadzić ją od epoki starożytniej, aż po czasy współczesne. Nie można oczywiście zapomnieć o tym, że w Humankind nie zabrakło polskiego akcentu w formie dedykowanej okładki. Jeśli natomiast chcecie sprawdzić, co my sądzimy na temat produkcji od Amplitude Studios, to koniecznie sprawdźcie nasze pierwsze wrażenia z gry Humankind.

Humankind zadebiutuje wyłącznie na PC. Gra będzie również dostępna w usłudze Xbox Game Pass w dniu premiery.

Będziecie grać w Humankind? A może już gracie? Podzielcie się wrażeniami w komentarzach!

Źródło: VG247, Inf. własna