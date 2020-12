No, może „wielki” to za dużo powiedziane, ale Lenovo ThinkPad X1 Fold na pewno intryguje swoją konstrukcją. To pozbawiony klawiatury laptop i tablet w jednym, a sam producent nazywa go po prostu pierwszym komputerem osobistym ze składanym ekranem. Znamy polską cenę!

Lenovo ThinkPad X1 Fold to pierwszy pecet ze składanym ekranem

Lenovo pokazało nam ThinkPada X1 Fold w styczniu, we wrześniu o nim przypomniało, a na dobre zakończenie roku postanowiło powiedzieć o nim jeszcze kilka słów. Podczas zorganizowanej dziś konferencji wreszcie poznaliśmy datę rynkowego debiutu (i cenę) laptopa, jakiego jeszcze nie było i nad którym inżynierowie pracowali przez pięć lat. Technologia jest gotowa, by zacząć nas zachwycać: „pierwszy na świecie komputer osobisty ze składanym ekranem” – jak nie bez powodu określa go producent – wyląduje na polskich półkach sklepowych już pod koniec stycznia 2021 roku.

„Pierwszy na świecie komputer osobisty ze składanym ekranem” to w sumie trochę laptop i trochę tablet. Sekretem w tym wszystkim jest jego składany wyświetlacz, wypełniający całą wewnętrzną część konstrukcji. Gdy go rozłożysz, masz (sporych rozmiarów) tablet, a gdy go złożysz, otrzymujesz niemal klasycznego laptopa – tylko podkreślmy, że jest to bardziej netbook niż notebook. Rozłożony ekran ma bowiem 13,3 cala (złożony to tylko połowa). A skoro już przy nim jesteśmy, to dodajmy, że jest to panel OLED o rozdzielczości 2048 x 1536 px i dosć standardowej jasności na poziomie 300 nitów.

Laptop i tablet w jednym. Z zaletami jednego i drugiego

ThinkPad X1 Fold nie ma fizycznej klawiatury, a do wprowadzania tekstu służy wirtualna klawiatura ekranowa. W razie czego możesz jednak skorzystać z akcesorium (sprzedawanym osobno lub dostępnym w zestawie z najdroższą konfiguracją) w postaci mocowanej magnetycznie klawiatury, łączącej się z komputerem przez Bluetooth. Możesz ją umieścić bezpośrednio na wyświetlaczu, by faktycznie uzyskać laptopa, albo też położyć ją na blacie biurka – wtedy do twojej dyspozycji może pozostawać pełny, 13,3-calowy ekran (wykończone naturalną skórą etui ma zintegrowaną stopkę, pozwalającą na pionowe ułożenie wyświetlacza).

Składane smartfony to cegły i Lenovo zadbało o to, by w przypadku laptopa ThinkPad X1 Fold było inaczej. Stąd całkiem smukła konstrukcja i waga na poziomie 1 kilograma. Nawet z akcesoriami nie przekroczy 1,2 kg, więc zdecydowanie mówimy tutaj o mobilnym sprzęcie. Szczególnie, że czas pracy sięga 11 godzin, a do tego nie będzie problemów z bezprzewodową łącznością. W „standardzie” możemy liczyć na kartę Wi-Fi 6, a opcjonalnie skorzystamy też z modułu 5G. Będzie to zresztą pierwszy ThinkPad wyposażony w taki komponent (ale na pewno nie ostatni, bo będzie go miał także X1 Nano – najlżejszy ThinkPad w historii, z 13-calowym ekranem 2K oraz obsługą Dolby Vision i Dolby Atmos).

Dla kogo laptop ze składanym wyświetlaczem?

Do kogo Lenovo kieruje swoją nowinkę? Wspomina choćby o profesjonalistach IT i dyrektorach firm, ale na pewno pierwszymi użytkownikami będą maniacy nowych technologii, którzy po prostu będą chcieli sprawdzić, jak działa coś, czego dotąd nie było i być naocznymi świadkami nowego rozdziału. ThinkPad X1 Fold to przykład jednej z potencjalnych ścieżek rozwoju przenośnych komputerów osobistych – inną są tzw. laptopy dual-display, w których również nie ma fizycznej klawiatury, ale wnętrze nie jest jednym zginanym wyświetlaczem, lecz dwoma osobnymi ekranami.

Lenovo zapewnia też, że pomimo innowacyjnej konstrukcji (której rozwój przyniósł ponad 50 zgłoszeń patentowych), jest to ThinkPad z krwi i kości. Spełnia wszystkie wymogi stawiane tej rodzinie, a więc cechuje go klasyczne „wzornictwo ukierunkowane na cel”, wytrzymała konstrukcja odporna na najrozmaitsze codzienne sytuacje, zabezpieczenia klasy biznesowej oraz wysoka wydajność. O tę ostatnią dbają procesory Intel Core i5 z technologię Intel Hybrid, 8 GB pamięci RAM i nośniki typu SSD. Całość działa oczywiście pod kontrolą systemu Windows 10 Pro.

Ile kosztuje Lenovo ThinkPad X1 Fold? Cena w złotówkach wreszcie znana

Firma Lenovo zapowiedziała, że ThinkPad X1 Fold będzie kosztować około 15 000 złotych, gdy zadebiutuje w Polsce, co stanie się – jak wspominaliśmy – na początku przyszłego roku. Mówimy o wariancie z akcesoriami, wyposażonym w mocny procesor Intel Core i5-L16G7, 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4 oraz nośnik SSD. Dokładna specyfikacja, jak i cena, zostanie podana w niedalekiej przyszłości.

