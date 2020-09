Seria iiyama 42 sprawdzi się wyspecjalizowanych zastosowaniach, zwłaszcza przy treściach reklamowych. Oprócz dobrych parametrów, producent kusi funkcjonalnością – w tym obsługą platformy Nsign i slotem Intel SDM.

Firmę iiyama większość z Was kojarzy z monitorów do pracy lub grania (dobrym przykładem jest tutaj testowany przez nas model G-Master GB3461WQSU). Producent zajmuje się także wielkoformatowymi wyświetlaczami do profesjonalnych zastosowań – ostatnio w jego ofercie pojawiły się modele z serii 42, na które naprawdę warto zwrócić uwagę.

Wielkoformatowe wyświetlacze iiyama ProLite z serii 42

Wyświetlacze iiyama ProLite serii 42UHS dostępne są w sześciu rozmiarach:

LH4342UHS-B1 – 43 cale,

LH5042UHS-B1 – 50 cali,

LH5542UHS-B1 – 55 cali,

LH6542UHS-B1 – 65 cali,

LH7542UHS-B1 – 75 cali,

LH8642UHS-B1 – 86 cali,

dzięki czemu sprawdzą się w najróżniejszych zastosowaniach, od wiadomości, przez treści reklamowe i materiały wideo, po informacje na temat bezpieczeństwa.

Ekrany wyróżniają się wąskimi ramkami i cechują się dobrymi parametrami – matryca ma rozdzielczość 4K i jasność 500 cd/m2. Warto dodać, że mogą one pracować 18 godzin dziennie przez siedem dni w tygodniu zarówno w orientacji krajobrazowej, jak portretowej.

Oprócz dobrych parametrów, możemy także liczyć na pełny zakres wejść i złącz (producent udostępnił HDMI, DVI, VGA, a w trzech większych modelach także wejście DisplayPort i wyjście HDMI). Wszystkie modele wyposażono również w dwa porty USB (po jednym 2.0 i 3.0) oraz RS232C / LAN.

To nie jest zwykły monitor – producent zadbał o funkcjonalność wyświetlaczy

Wyświetlacze korzystają z systemu operacyjnego Android 8.0, dzięki czemu można je łatwo spersonalizować - wystarczy zainstalować wybraną aplikację bezpośrednio na urządzeniu i projekt może być natychmiast zaimplementowany. Producent zastosował też wbudowany odtwarzacz multimedialny, który pozwala cieszyć się muzyką, zdjęciami czy filmami bezpośrednio ze sprzętu, po podłączeniu do niego nośnika danych USB lub też z wykorzystaniem pamięci wewnętrznej.

Seria Prolite 42 zawiera preinstalowaną aplikację Nsign.tv, która pozwala na przekształcenie ekranów w mega baner, dostarczając także wewnątrzsklepową komunikację i efekt WOW. Nsign.tv to elastyczne narzędzie, które na proste tworzenie efektywnych reklam, poprzez wykorzystanie takich treści jak wideo, widgety czy harmonogramy w ramach wielu ekranów.

Gdyby tego było mało, udostępniono też gniazdo Smart Display Module, które pozwala na instalację modułów Intel SDM – pozwolą one rozszerzyć funkcjonalność ekranów o dodatkowe opcje (de facto jest to pełnoprawny minikomputer). Producent zapewnia także opcjonalny moduł Wi-Fi w standardzie 802.11ac, dzięki któremu istnieje możliwość szybkiego i łatwego streamowania.

Dostępność wielkoformatowych monitorów iiyama ProLite 42

W sklepie producenta dostępne są trzy największe modele (ceny trzech mniejszych jeszcze nie zostaly ujawnione):

iiyama ProLite LH6542UHS-B1 – 9499 złotych

iiyama ProLite LH7542UHS-B1 – 8999 złotych

iiyama ProLite LH8642UHS-B1 – 22 999 złotych

Na monitory przysługuje 3-letnia gwarancja producenta w systemie door-to-door (obowiązuje ona zarówno osoby prywatne jak i zakupy firmowe).

Źródło: iiyama

