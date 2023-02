IKEA Vindstyrka to nowy miernik jakości powietrza, który już wkrótce ma trafić do sklepów. Producent chce, abyśmy zadbali o zanieczyszczenia nie tylko poza domem, ale też wewnątrz budynków.

Mały, ale pełen niezbędnych funkcji

Możemy zabezpieczać się przed zanieczyszczeniami na szereg różnych sposobów. Najbardziej oczywiste jest korzystanie z najlepszych oczyszczaczy powietrza. Warto też używać aplikacji, które śledzą poziom zanieczyszczenia w powietrzu w twojej okolicy. W tym wszystkim brakuje jednak ważnego elementu - kontrolowania, czy powietrze, którym oddychamy w domu na pewno jest odpowiednio czyste. Może w tym jednak pomóc IKEA Vindstyrka - niewielki gadżet, który wkrótce pojawi się w popularnej sieci sklepów i ma być dobrym dodatkiem dla każdego mieszkania.

Miernik jakości powietrza Vindstyrka to niewielkie urządzenie, które IKEA wyposażyła w niezbędne do oceny poziomu czystości otoczenia czujniki. Jest zatem pomiar zawartości najbardziej szkodliwych dla zdrowia (zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia) pyłów PM2.5 w powietrzu i lotnych związków organicznych (TVOC). Nie brakuje też pomiaru wilgotności i temperatury otoczenia.

Miernik trafi również do polskich sklepów

IKEA zapowiada, że Vindstyrka trafi do każdego sklepu sieci IKEA na rynku, a proces wdrażania go do sprzedaży rozpocznie się już w kwietniu 2023 r. Nie jest jednak znana konkretna data, kiedy miernik trafi do polskiej dystrybucji i w jakiej cenie będzie oferowany. Sugerując się jednak słowami Henrika Telandera z IKEA, który twierdzi, że “celem firmy było stworzenie przystępnego cenowo i wydajnego czujnika jakości powietrza”, można oczekiwać, że cena będzie atrakcyjna.

Istotne dla potencjalnych klientów, którzy mogą zdecydować się na zakup Vindstyrka jest to, że miernik będzie współpracował z aplikacją IKEA do obsługi smart home, a także komunikował się z inną infrastrukturą wchodzącą w skład inteligentnego domu (np. oczyszczacz powietrza) i aktywnie reagował na wskazania.