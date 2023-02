Opracowany przez naukowców z Uniwersytetu Stanforda materiał do drukowania 3D ma dwie ważne zalety: ma dużo mniejszą średnicę od ludzkiego włosa, a poza tym odznacza się wysoką wytrzymałością.

To ważne odkrycie w kontekście drukowania 3D w skali nano. Czasopismo Science informuje o przełomowym opracowaniu uczonych z Uniwersytetu Stanford. Mowa tutaj o materiale do drukarek 3D, który jest cieńszy nawet od ludzkiego włosa, a mimo tego - jest wyjątkowo wytrzymały. To otwiera drzwi do zastosowania na szeroką skalę w wielu obszarach.

Drukowanie 3D w nanoskali. Materiał mniejszy od ludzkiego włosa

Jak informują naukowcy, materiał przez nich opracowany jest w stanie pochłonąć nawet dwukrotnie większą energię w porównaniu do materiałów wykorzystywanych w druku 3D, które charakteryzują się podobną gęstością. To ważna cecha, szczególnie biorąc pod uwagę średnicę nowej struktury, która stanowi ułamek średnicy ludzkiego włosa.

Do sukcesu uczonych przyczyniło się połączenie struktur metali w skali nano z kilkoma polimerami na co dzień stosowanymi w druku 3D. Taka kombinacja, zdaniem Wendy Gu (współodpowiedzialnej za nowy materiał) umożliwia drukowanie nawet 100 razy szybsze w porównaniu do dotychczas znanej technologii drukowania w nanoskali.

Przyda się w wielu obszarach

Z uwagi na pożądane w wielu segmentach parametry - nowy materiał do drukowania 3D może znaleźć w przyszłości szerokie zainteresowanie. Możliwość produkcji wytrzymałych, a jednocześnie lekkich elementów - zdaniem naukowców - mają być wykorzystywane przede wszystkim do ochrony narażonych na uszkodzenia części satelitów, dronów oraz pozostałej elektroniki, która skupia się na minimalizowaniu rozmiarów, a więc również smartfonów.

Wendy Gu zdradza, że pracując nad opracowaniem materiału zespół starał się w pewien sposób naśladować naturę. Jako przykład przytoczono kości, które z zewnątrz są twarde, a dużą wytrzymałość posiadają m.in. dzięki dużej porowatości powierzchni. Z tego powodu, podobnie jak filament do drukowania 3D w nanoskali, mogą przyjmować dużą energię pozostając przy tym nieuszkodzone.