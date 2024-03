Odkurzanie to jedna z podstawowych czynności, jakie wykonujemy w domu. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, ile może kosztować odkurzanie mieszkania. Są jednak sposoby, które pozwolą obniżyć pobór mocy i rachunki za prąd.

Zastanawiacie się ile prądu pobierają urządzenia elektryczne w domu? Teraz może być to szczególnie ważne, bo w planach są podwyżki cen energii elektrycznej. Jednym z rekordzistów jest odkurzacz. Całe szczęście są sposoby, które pozwolą obniżyć rachunki za prąd.

Ile prądu pobiera odkurzacz?

Odkurzacz to podstawowe urządzenie do sprzątania i spotkamy je praktycznie w każdym domu. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, ile energii może on pobierać i ile będzie nas to kosztować. Wszystko oczywiście zależy od mocy odkurzacza (i tego na jaką moc będzie on ustawiony).

Można jednak przyjąć, że standardowy odkurzacz podłączany do prądu pobiera około 1500 W. Przy założeniu, że odkurzamy 2 godziny raz na tydzień, daje to pobór mocy na poziomie 3 kWh i koszt około 3,5 zł. W skali roku przekłada się to już na 156 kWh i koszt około 175 zł.

Odkurzacze bezprzewodowe (pionowe) z racji budowy cechują się dużo mniejszym poborem energii elektrycznej. Mniejsza moc przekłada się na mniejszą siłę ssania, co często oznacza konieczność dłuższego odkurzania. Choć jest to wygodniejsze urządzenie, realnie wcale nie musi pobierać mniej prądu (a warto pamiętać, że dochodzi tutaj jeszcze efekt zużywania akumulatora i skrócenia czasu pracy, co przy skróconej gwarancji na takie elementy może nas narazić na dodatkowe koszta).

Odkurzacz - jak obniżyć rachunki za prąd?

Odkurzacz to jeden z tych sprzętów gospodarstwa domowego, które charakteryzują się największym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Istnieją jednak sposoby, aby zmniejszyć zużycie energii i obniżyć rachunki za prąd.

Przede wszystkim należy umiejętnie korzystać ze sprzętu i dostosować tryb pracy odkurzacza do rodzaju podłoża – mniejsza siła ssania to też mniejszy pobór mocy (np. przy gęstym dywanie siła ssania powinna być większa, ale przy panelach można ją zmniejszyć). Warto też stosować odpowiednie końcówki, które ułatwią i skrócą sprzątanie.

Pamiętajmy o wyłączaniu urządzenia, gdy go nie używamy (np. podczas przesuwania mebli lub przedmiotów). Zmniejszenie siły ssania również może ułatwiać sprzątanie, bo nie przyciągamy odkurzanych przedmiotów.

Warto również pamiętać o odpowiedniej konserwacji urządzenia oraz regularnej wymianie worków i filtrów. Zapełniony worek lub zabrudzony filtr obniża siłę ssania (a więc też pobór mocy), ale równocześnie obniża to efektywność urządzenia i wydłuża czas sprzątania. W efekcie może to podwyższać rachunki za prąd.

Oczywiście można też rzadziej sprzątać :)