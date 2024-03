Sezon świąteczny w pełni, a to oznacza przygotowania, także w kuchni. Część osób zdecyduje się na upieczenie babki wielkanocnej. Nie każdy jednak ma świadomość, ile energii wymaga upieczenie ciasta i ile będzie to nas kosztować. Niektórzy mogą się zdziwić.

Babka wielkanocna to absolutny hit świąt wielkanocnych. Możemy się spierać odnośnie przepisów, pomysłów czy wykonania ciasta. Nie nam to oceniać. Część z Was może jednak zastanawiać się, ile prądu pobierają urządzenia elektryczne? Powszechnie wiadomo, że piekarnik elektryczny to jeden z najbardziej energochłonnych sprzętów w domu.

Można to policzyć.

Ile kosztuje upieczenie babki wielkanocnej?

W sieci można znaleźć najróżniejsze przepisy na babkę wielkanocną. Można jednak przyjąć, że ciasto pieczemy około 45 min w piekarniku o mocy 3600 W nagrzanym do 170 stopni Celsjusza (ważne, aby była w nim włączona funkcja podgrzewania góra-dół).

Piekarnik nie pobiera przez cały czas pełnej mocy znamioniowej. (W uproszczeniu) przez pierwsze 15 min rozgrzewa się i pobiera 2000 W, a później utrzymuje temperaturę przy poborze mocy 400 W. Taki tryb przekłada się na zużycie na poziomie 0,7 kWh. Zakładając, że koszt 1 kWh przy regulowanych cenach wynosi 0,412 zł, daje to koszt około 0,29 zł.

Koszt samego prądu wydaje się niewielki. Przy kilku wypiekach będzie wielokrotność stawki. Warto jednak zaznaczyć, że od lipca 2024 r. planowane jest uwolnienie cen energii elektrycznej, co wpłynie na podwyżki cen prądu – w takiej sytuacji koszt może być znacznie wyższy.

Jak oszczędzać na pieczeniu ciasta?

Choć pobór mocy piekarnika wydaje się niewielki, można spróbować jeszcze bardziej obniżyć zapotrzebowanie na energię (i w efekcie obniżyć rachunki za prąd).

Przede wszystkim warto zwracać uwagę na klasę energetyczną piekarnika. Ważne jest również odpowiednie korzystanie ze sprzętu – warto ustawić odpowiednią temperaturę, włączyć termoobieg i nie otwierać zbyt często drzwiczek podczas pieczenia. Co z podświetleniem piekarnika? Zapytałem o to redakcyjną koleżankę Natalię - wyłączenie podświetlenia wnętrza piekarnika teoretycznie powinno obniżyć zużycie energii, ale w praktyce może utrudnić kontrolowanie procesu pieczenia i doprowadzić do spalenia ciasta (a tego chyba nie chcemy).