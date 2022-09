Chociaż iPhone 14 został oficjalnie zaprezentowany i za moment trafi do sprzedaży, skrywa jeszcze pewne zagadki. Jedną właśnie rozwiązano.

Ile pamięci RAM ma iPhone 14?

Apple ma swoje zwyczaje, niektóre z nich związane są z prezentacją nowych urządzeń. Na konferencjach dedykowanych smartfonom nigdy nie dowiadujemy się na przykład tego, ile skrywają pamięci RAM. Tym razem wyjaśnia się to bardzo szybko. Z bety Xcode 14 wyciągnięto dane dotyczące wszystkich wariantów iPhone'a 14.

Co się okazuje? Nie ma gorszych i lepszych pod względem pamięci RAM, wszystkie tegoroczne propozycje oferują takie same zasoby. iPhone 14 i iPhone 14 Plus, a także iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max zostały wyposażone w 6 GB pamięci RAM. Nie wiadomo jeszcze tylko tego, o jakim standardzie mowa.

To dawno niewidziana decyzja Apple

Wyjaśnienie tego, ile pamięci RAM w telefonie jest potrzebne w przypadku smartfonów Apple ma mniejsze znacznie niż w przypadku modeli z Google Android. Trudno jednak zaprzeczać, że i tutaj zawsze lepiej mieć jej więcej, zwłaszcza jeśli myśli się o zakupie urządzenia na kilka lat.

Sięgający po iPhone'a 14 i iPhone'a 14 Plus narzekać nie mogą. W tych przypadkach mamy do czynienia z wyraźnym upgradem, zeszłoroczne tańsze modele oferowały 4 GB pamięci RAM. iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max względem swoich starszych braci nie przynoszą natomiast większych zasobów RAMu. Oczywiście tu duże znacznie będzie miała przesiadka na nowy procesor A16 Bionic. A może producent nie pochwalił się, że w ich przypadku zastosował nowszy standard LPDDR5? Na tę odpowiedź jeszcze czekamy.

Dawno nie mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której wszystkie nowe smartfony Apple dostały takie same zapasy pamięci RAM. Konkretnie od serii iPhone 11. Teraz też się na to nie zanosiło, spora część zazwyczaj dobrze poinformowanych analityków sugerowała, że iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max będą miały na wyposażeniu 8 GB RAM. Jak widać, nie zawsze sprawdzają się wszystkie przecieki.

