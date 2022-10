Firma Apple ogłosiła wyniki finansowe za trzeci kwartał bieżącego roku kalendarzowego. Sprawdź ile w ciągu trzech miesięcy zarobiło Apple.

Kolejny rekord finansowy Apple

Można pokusić się o stwierdzenie, że wyniki finansowe, które osiągnęła firma z Cupertino znów są rekordowe.

Tak więc w okresie od lipca do września przychody wyniosły 90,1 mld USD, co przełożyło się na zyski w wysokości 20,7 mld USD. Przyjmując, że kurs USD/PLN wynosi 4,75, to Apple zarobiło 1068750000 złotych, czyli

JEDEN MILIARD sześćdziesiąt osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych KAŻDEGO DNIA, a idąc dalej

CZTERDZIEŚCI CZTERY MILIONY pięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych CO GODZINĘ!

Sprzedaż produktów Apple - wzloty i upadek

Już od dłuższego czasu firma nie raportuje danych dotyczących liczby sprzedanych produktów z poszczególnych kategorii. Zamiast tego, dostępne są informacje na temat przychodów z ich sprzedaży. Tym razem kształtuje się to w następujący sposób (w nawiasie porównanie do analogicznego okresu w poprzednim roku).

iPhone: 42,63 mld USD (wzrost o 9,8%)

Mac: 11,51 mld USD (wzrost o 25,4%)

iPad: 7,17 mld USD (spadek o 13,1%)

Urządzenia do noszenia, dom i akcesoria: 9,65 mld USD (wzrost o 9,8%)

Usługi: 19,19 miliarda dolarów (wzrost o 5%)



iPhone 14 Pro Max

Tym razem przewidywania analityków dotyczące wyników finansowych w większości przypadków okazały się nietrafne. Według prognoz przychody ze sprzedaży iPadów i Usług miały wynieść odpowiednio 7,94 mld USD i 20,10 mld USD, a jak wiadomo są niższe.

Podobnie jest w przypadku iPhone’ów. Szacowane 43,21 mld USD to ponad 500 milionów dolarów mniej niż rzeczywisty wynik. Jednak suma przychodów ze sprzedaży wszystkich produktów jest wyższa niż oczekiwane przez analityków 69,04 mld USD.

Niska sprzedaż iPadów może wynikać z tego, że prezentowane dane nie uwzględniają przychodów, które wygenerują najnowsze modele tabletów: iPad 10. generacji i iPady Pro z M2.



iPad 10. generacji. Źródło: Apple

Dodajmy też, że poprzedni kwartał obejmował już rozpoczęcie sprzedaży najnowszych produktów: iPhone’ów serii 14, zegarków Apple Watch Ultra oraz Series 8, a także MacBooka Air z układem M2. Warto jednak podkreślić, że były one dostępne tylko przez kilka dni. Firma i sam Tim Cook mają wysokie oczekiwania co do kolejnego, świątecznego kwartału.

