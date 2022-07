Twórcy gry zaprezentowali nowy, filmowy zwiastun produkcji, który wprowadza w mroczny klimat przeklętej wyspy Avalon.

Tainted Grail: The Fall of Avalon to gra RPG nad którą pracuje studio Awaken Realms z Wrocławia. Produkcja bazuje na planszówce pod tym samym tytułem, sfinansowanej w 2018 roku na Kickstarterze za rekordową kwotę 6,2 mln dolarów.

Legendy arturiańskie w polskiej interpretacji

Tainted Grail: The Fall of Avalon będzie pierwszoosobową grą RPG, z otwartym światem inspirowanym legendami arturiańskimi.

Trailer nie ujawnia zbyt wiele, jednak wprowadza w niepokojący klimat produkcji. Zgodnie z zapowiadaną fabułą, gracze trafią na wyspę Avalon, gdzie ponoć znajduje się legendarny raj. Jednak, jak to zwykle bywa, z obiecywanej sielanki nici – okazuje się, że miejsce to jest przeklęte i kręci się po nim niebezpieczny potwór.

W grze pojawi się mnóstwo skomplikowanych zadań głównych oraz pobocznych, a dokonywane wybory mają mieć istotne znaczenie dla przebiegu rozgrywki. Oprócz wspomnianego już potwora, w tytule swoją obecnością zaszczycą nas także inni przeciwnicy, w tym polegli bohaterowie.

Czy znana jest data premiery?

Tainted Grail: The Fall of Avalon nie ma jeszcze podanej oficjalnej daty premiery, jednak wiadomo, że pojawi się tylko na PC.

Pod koniec 2022 gra trafi do wczesnego dostępu. Na oficjalnej stronie produkcji na Steamie można dodać ją do swojej listy życzeń.

Źródło: youtube, steam