Informatyk zna swoją wartość i jeśli coś mu nie odpowiada w jednej firmie, to przechodzi do innej. Raport No Fluff Jobs pokazuje, że nie stanowi to dla niego większego problemu.

Informatycy nie mają oporów przed zmianą pracy

Informatycy – jak zwykło się nazywać szeroką grupę pracowników w branży IT – bardzo często zmieniają pracę. Z raportu przygotowanego przez No Fluff Jobs wynika, że prawie połowa przechodzi z jednej firmy do drugiej co najmniej raz na 2 lata, a zdarza się, że znacznie częściej. Często nie czują zbyt dużego przywiązania do przedsiębiorstwa.

Pracownicy w IT mogą sobie na to pozwolić, ponieważ etatów nie brakuje. Najlepiej pokazuje to inny fakt z opisywanego raportu, a jest on mianowicie taki, że co trzeci informatyk odnajduje nową pracę w ciągu miesiąca. Patrzymy na drugi koniec i widzimy, że tylko 1 na 10 musi szukać zatrudnienia dłużej niż pół roku.

Dlaczego informatycy zmieniają pracę?

Informatycy wiedzą, że są potrzebni i że ich brakuje. Wiedzą też więc, że mogą dyktować warunki i mieć jasno sprecyzowane wymagania – naturalnie tak długo, jak mają też odpowiednie kompetencje. Nie jest zatem zaskoczeniem, że wśród najczęściej wymienianych powodów odejścia z pracy znajdują się:

zbyt niskie wynagrodzenie (około 75-80%)

niesprzyjająca kultura pracy (około 55-60%)

zła atmosfera w zespole (około 50-55%)

nieodpowiadający menedżer (około 45-50%)

brak poczucia stabilizacji (około 45-50%)

Choć są to konkretne powody, spora część respondentów (około 15%) zadeklarowała, że decyzję o zmianie pracy podjęła w moment – zaraz po jakiejś nieprzyjemnej czy po prostu nieakceptowalnej sytuacji. Najczęściej jednak (54%) poszukiwania nowego miejsca pracy rozpoczynają się dopiero po uzyskaniu pewności, że chce się odejść z tego obecnego.

Dobrego informatyka można (i warto) zatrzymać

Pracownicy informujący pracodawcę o chęci zmiany pracy są jednak do zatrzymania. Wielu z nich deklaruje gotowość do pozostania w firmie w zamian za lepsze zarobki albo inne oczekiwane zmiany. Dlatego – tu przypomnienie dla HR-owców – zawsze warto rozmawiać z ludźmi o ich potrzebach.

