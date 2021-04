A tak na pewno można dziś mówić o zespole, który po 6 latach przygotowań doprowadził do pomyślnego lotu na powierzchni innej niż Ziemia planety. NASA ma już w zanadrzu kolejny projekt, jeszcze ambitniejszy, bo związany z lotem w atmosferze Tytana, ale na lot Ważki (Dragonfly) poczekamy co najmniej dekadę. Tymczasem wyczekiwany z niecierpliwością lot Ingenuity już się odbył.



Choć na to nie wygląda, ale na tym zdjęciu Ingenuity jest w powietrzu

Pierwszy lot zgodnie z zapowiedziami był jedynie próbą wznoszenia, zmiany kierunku i opadania. Ingenuity wedle otrzymanych informacji przeszedł tę próbę bez żadnych usterek. Lot trwał dokładnie 39,1 sekundy.

IGY - to znak wywoławczy jaki Ingenuity nadała Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

Ingenuity wystartował o godzinie 9:34 polskiego czasu, czyli o 12:33 czasu marsjańskiego w miejscu lądowania Perseverance (tamtejszy lokalny średni czas słoneczny). Był to moment optymalny. Helikopter wzniósł się na zaplanowane wcześniej 3 metry, unosił się przez 30 sekund, a potem wylądował. W kolejnych dniach planowane są już loty w poziomie, na większe odległości.

Cała sekwencja działań związanych z lotem była autonomiczna, gdyż ze względu na opóźnienie transmisji nie można sterować pojazdami na Marsie w czasie rzeczywistym. Na dodatek na Ziemi musieliśmy uzbroić się w cierpliwość, by transmisja danych z Marsa była możliwa, dlatego dopiero po południu otrzymaliśmy potwierdzenie lotu. W dniu 19 kwietnia 2021 Mars był oddalony o około 287 milionów kilometrów od Ziemi czyli około 16 sekund świetlnych.

Na razie mamy tylko zdjęcie cienia rzucanego przez Ingenuity na powierzchnię Marsa i sekwencję zdjęć wykonaną przez kamery znajdującego się w odległości 64,3 metra łazika Perseverance pokazującą zmieniający swoje położenie helikopter.

