Copa City, gra stworzona przez polskie studio, oferuje nową perspektywę na piłkę nożną. To nie jest zwykła gra sportowa. Zamiast koncentrować się wyłącznie na wydarzeniach na boisku, gra pozwala graczom wcielić się w rolę organizatora meczów piłkarskich. Gra daje użytkownikom możliwość zarządzania miastem, budżetem i innymi zasobami, aby podnieść atrakcyjność wydarzeń sportowych.

Kulisy piłkarskich wydarzeń w Copa City

Każdy mecz to efekt skomplikowanych procesów organizacyjnych, które często pozostają niewidoczne dla kibiców. Copa City ukazuje, jak wiele wysiłku i planowania wymaga przygotowanie spotkania piłkarskiego. Gra uwzględnia wszystkie aspekty, od logistyki po zadowolenie kibiców, co pozwala lepiej zrozumieć, co dzieje się za kulisami piłkarskiego spektaklu.

Warszawa w grze

Dodatkowym atutem Copa City jest możliwość organizowania meczów w różnych miastach, w tym w Warszawie. Znany obiekt PGE Narodowy również znalazł się w grze, co z pewnością ucieszy polskich fanów piłki nożnej. Gra stawia przed graczem wyzwania związane z zarządzaniem miastem i przygotowaniem go na przyjazd kibiców.

Nowe spojrzenie na kibiców

W Copa City kluczową rolę odgrywają kibice, co stanowi innowacyjne podejście do gier sportowych. Zadaniem gracza jest nie tylko zapewnienie odpowiedniego poziomu rozrywki, ale także bezpieczeństwa i komfortu dla fanów. To ciekawe doświadczenie, które pozwala wcielić się w rolę organizatora i przejść przez wszystkie etapy przygotowań do meczu.

Copa City to wyjątkowa gra, która pozwala zrozumieć złożoność procesów organizacyjnych związanych z piłką nożną. Dzięki niej można spojrzeć na sport z innej perspektywy i docenić pracę wielu ludzi za kulisami. Zachęcamy do śledzenia informacji o grze i spróbowania swoich sił jako organizator piłkarskich wydarzeń.

Gra będzie dostępna wkrótce na platformy PC, PS5 i Xbox.

źródło: informacja prasowa