Na Instagramie pojawiła się nowa funkcja - tryb cichy ma pomóc ludziom się skoncentrować oraz zachęcić użytkowników do wyznaczania granic swoim znajomym oraz obserwującym.

Tryb cichy na Instagramie

Na Instagramie co jakiś czas pojawią się zmiany, które mają na celu poprawienie użytkowania aplikacji, ale też jej bezpieczeństwa. Niedawno chociażby zapowiedziano nowe funkcje, dzięki którym możliwe było zwiększenie prywatności nastoletnich kont. Tym razem Meta postanowiła pomóc użytkownikom lepiej kontrolować swój czas w aplikacji oraz to, co widzą na Instagramie.

Dzisiaj uruchamiamy tryb cichy na Instagramie, aby pomóc ludziom się skoncentrować i zachęcić do wyznaczania granic swoim znajomym i obserwującym. Po jej włączeniu nie będziesz otrzymywać żadnych powiadomień, status aktywności Twojego profilu zmieni się, aby inni o tym wiedzieli, a my wyślemy automatyczną odpowiedź, gdy ktoś wyśle Ci wiadomość na czacie.

Jak podkreśla Meta, łatwo będzie można dostosować godziny pracy trybu cichego do swojego harmonogramu. Dodatkowo, po wyłączeniu funkcji platforma pokaże krótkie podsumowanie powiadomień, by móc nadrobić zaległości.

Zmiana kierowana głównie do nastolatków i ich rodziców

Twórcy aplikacji podkreślają, iż każdy może korzystać z trybu cichego, jednak głównie zachęcane do niego bedą nastolatki - szczególnie, gdy poświęcają na platformę dużo czasu późno w nocy. Oprócz tego, pojawią się również nowa funkcja dla ich rodziców, aby byli oni bardziej świadomi wyborów, których dokonują ich dzieci. Będzie to możliwość przeglądania przez rodziców kont, które ich pociechy zablokowały.

To nie wszystkie nowości na Instagramie

Meta chce również dać ludziom większą kontrolę nad treściami, które widzą na Instagramie, dlatego wprowadzono nową funkcję, dzięki której użytkownicy przekażą serwisowi, jakich treści nie chcą oglądać.

Możesz teraz ukryć wiele różnych treści, które Cię nie interesują, w zakładce Eksploruj. Dodatkowo, jeśli wybierzesz opcję Nie interesuje mnie do postu widocznego w sekcji Eksploruj, będziemy dążyć do tego, aby nie pokazywać Ci tego rodzaju treści w innych miejscach, w których przedstawiamy rekomendacje, takich jak Reels, Wyszukiwarka i nie tylko.

Tryb cichy oraz pozostałe nowości są dostępne od dzisiaj dla wszystkich w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. Wkrótce zostaną też rozszerzone na większą liczbę krajów.

Źródło: about.fb.com