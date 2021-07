Nowe procesory Intela zbliżają się coraz większymi krokami, więc w sieci pojawia się coraz więcej informacji na temat jednostek. Tym razem mamy dla Was informacje odnośnie specyfikacji układów.

Jesteśmy po premierze procesorów Intel Rocket Lake, ale producent już przygotowuje się do wypuszczenia kolejnej generacji układów – modeli Alder Lake, które mają wprowadzić sporą rewolucję w komputerach. Czego możemy się spodziewać?

Intel szykuje rewolucję w komputerach

Modele Alder Lake (w przypadku komputerów stacjonarnych będą to wersje Alder Lake-S) będą korzystać z hybrydowej architektury. Oznacza to, że w jednym układzie producent połączy wydajniejsze rdzenie Golden Cove i energooszczędne Gracemont. Do produkcji układów zostanie wykorzystana litografia Enhanced 10nm SuperFin.

To jednak nie koniec rewelacji! Nowe jednostki zaoferują wsparcie dla pamięci DDR4 i DDR5 RAM, a także magistrali PCI-Express 5.0. Oprócz tego producent zastosuje zintegrowany układ graficzny z generacji Xe LP.

Warto jednak dodać, że do obsługi procesorów konieczne będą nowe płyty główne z podstawką LGA 1700 i chipsetami z serii 600 (co przy takich zmianach nie powinno nas dziwić).



Zdjęcie procesorów Intel Alder Lake-S (próbki inżynieryjne) - jednostki będą korzystać z nowej podstawki LGA 1700

Specyfikacja procesorów Intel Alder Lake

Ostatnio w sieci pojawiły się przecieki z nieoficjalną specyfikacją modeli dla entuzjastów: Core i9-12900K, Core i7-12700K i Core i5-12600K. Czego możemy się spodziewać?

Model Rdzenie/wątki Taktowanie bazowe/boost Pamięć L3 OC TDP Intel Core i9-12900K Golden Cove: 8/16

Gracemont: 8/8 Golden Cove: 5,0/5,3 GHz

Gracemont: 3,7/3,9 GHz 24 + 6 MB TAK 125 W Intel Core i7-12700K Golden Cove: 8/16

Gracemont: 4/4 Golden Cove: 4,7/5,0 GHz

Gracemont: 3,6/3,8 GHz 22 + 3 MB TAK 125 W Intel Core i5-12600K Golden Cove: 6/12

Gracemont: 4/4 Golden Cove: 4,5/5,9 GHz

Gracemont: 3,4/3,6 GHz 16,5 + 3 MB TAK 125 W

Nowe jednostki różnią się liczbą rdzeni i taktowaniem (dopisek K wskazuje na odblokowany mnożnik, dzięki czemu będzie możliwe dodatkowe podkręcanie). Różnica sprowadza się też do pojemności pamięci podręcznej - Core i9 oferuje 3 MB pamięci L3 dla każdego rdzenia Golden Cove i po 3 MB na cztery rdzenie Gracemont, natomiast Core i7 i Core i5 już "tylko" 2,75 MB na każdy rdzeń Golden Cove i 3 MB na cztery rdzenie Gracemont.

Warto zauważyć, że we wszystkich trzech przypadkach współczynnik TDP ma wynosić 125 W (przy czym krótkotrwały limit mocy PL2 będzie ustawiony na 228 W). Dla porównania, modele Rocket Lake z odblokowanym mnożnikiem cechowały się TDP 125 W i limitem PL2 251 W.

Nowa konstrukcja ma mieć przełożenie na możliwości sprzętu - według ostatnich przecieków, procesory Alder Lake-S mają zaoferować świetną wydajność wielowątkową (mówi się, że mogą one pokonać konkurencyjne modele Ryzen 5000).

Jak będzie w rzeczywistości? O tym przekonamy się po premierze procesorów – ta najprawdopodobniej nastąpi w czwartym kwartale bieżącego roku (chociaż sama prezentacja jednostek może nastąpić wcześniej).

Źródło: VideoCardz, Zhihu, Twitter @ Bullsh1t_Buster, Twitter @ harukaze5719