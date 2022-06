Jesteśmy po premierze karty graficznej Intel Arc A380. Wydajność konstrukcji nie powala… a właściwie jest niższa niż niektórzy zapowiadali.

Arc A380 to pierwszy przedstawiciel desktopowych kart graficznych z rodziny Intel Alchemist – docelowo ma ona napędzać podstawowe komputery do grania.

Konstrukcja została wyposażona w układ graficzny Alchemist ACM-G11 z 8 blokami Xe (1024 procesory strumieniowe) oraz 6 GB pamięci GDDR6 96-bit. Pobór mocy oszacowano na 75 W.

Wydajność karty Intel Arc A380 niższa niż zapowiadano

Jaką wydajność oferuje karta Intel Arc A380? Tutaj pojawiło się małe zamieszanie…

Sporo branżowych źródeł informowało, że karta Intel Arc A380 oferuje o 25% wyższą wydajność, niż konkurencyjny AMD Radeon RX 6400. Tyle tylko, że nie jest to prawdą.

Producent tak naprawdę informuje, że jego karta jest nawet o 25% wydajniejsza, ale w przeliczeniu na cenę – A380 kosztuje 1030 juanów, a RX 6400 1199 juanów (przy czym cena A380 jest sugerowana, a RX 6400 rzeczywista - wzięta ze sklepu).

Na stronie producenta są dostępne dokładne wyniki wydajności, z których możemy się dowiedzieć, że różnica wydajności w przeliczeniu na cenę w rzeczywistości wynosi około 21,4%. Jeśli jednak uwzględnimy tylko osiągi, to Arc będzie wydajniejszy od Radeona już tylko o 4%.

Wygląda więc na to, że marketingowcy Intela postanowili trochę poprawić odbiór swojego produktu. Ciekawe jak sprzęt wypadanie w niezależnych testach wydajności, które czasami bardzo boleśnie weryfikują szumne zapowiedzi producentów.

Karty Intel Arc wymagają nowych płyt głównych

Przy okazji warto wspomnieć, że nowe karty Intela nie są zgodne ze wszystkimi komputerami.

Okazuje się, że nowe karty mają wymagania do co płyt głównych – muszą one być wyposażone w pełnowymiarowy slot PCI-Express 3.0 x16 (lub nowszy) i obsługiwać technologię Resizable BAR (czyli technologię dającą pełny dostęp procesorowi do pamięci wideo karty graficznej, dzięki czemu można uzyskać lepsze osiągi w grach).

W praktyce oznacza to, że karty Intela będą działać tylko na płytach głównych Intel z serii 400 lub AMD z serii 400 (w tym przypadku jest to pokrewna technologia Smart Access Memory). Starsze konstrukcje nie wspierają takiej funkcji, więc najprawdopodobniej nie będą obsługiwać kart Intela.

Źródło: Intel, 3DCenter