Firma AMD wprowadziła procesory Ryzen AI 400 – swoje pierwsze modele dla komputerów stacjonarnych z wbudowaną jednostką do obliczeń AI. Nowe modele pozwalają uruchamiać narzędzia i modele sztucznej inteligencji bezpośrednio na komputerze.

Modele Ryzen AI 400 są też pierwszymi desktopowymi procesorami AMD zaprojektowanymi z myślą o obsłudze standardu Microsoft Copilot+ PC. Oznacza to, że komputery wyposażone w te układy mogą uruchamiać funkcje AI w systemie Windows bez konieczności korzystania z usług w chmurze, zapewniając większą prywatność i kontrolę nad danymi.

Procesory Ryzen AI 400 w wersji pod płyty AM5

Procesory AMD Ryzen AI 400 to tak naprawdę desktopowe odpowiedniki mobilnych układów AMD Ryzen AI 400 (pasują one do płyt głównych z podstawką AM5). Jednostki łączą rdzenie CPU bazujące na architekturze Zen 5, zintegrowaną grafikę opartą na RDNA 3.5 oraz dedykowaną jednostkę NPU.

Takie połączenie ma zapewnić zarówno wysoką wydajność w codziennych zastosowaniach, jak i przyspieszenie wybranych zadań związanych z AI. Procesory są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych i półprofesjonalnych, m.in. pracy biurowej, programowania, analizy danych czy projektowania wspieranego przez narzędzia AI.

Procesory typowo do AI

Głównym atutem nowych procesorów jest jednak jednostka NPU (Neural Processing Unit) oparta na architekturze XDNA 2. Według producenta jej wydajność sięga do 50 TOPS w zadaniach AI. Oznacza to możliwość lokalnego uruchamiania wybranych modeli językowych (LLM), pozwalających na obsługę funkcji rozpoznawania obrazu czy narzędzi wspomagających produktywność bez konieczności korzystania z chmury.

Specyfikacja procesorów AMD Ryzen AI 400

AMD wprowadziło do oferty modele Ryzen AI 400 i Ryzen AI PRO 400 (wersje kierowane przede wszystkim do stacji roboczych do firm, administracji oraz środowisk korporacyjnych). Poniżej znajdziecie porównanie specyfikacji dostępnych modeli (wersje z dopiskiem GE cechują się mniejszym poborem mocy, co powinno przełożyć się na mniej generowanego ciepła).

Model Rdzenie / Wątki Taktowanie/Boost Pamięć podręczna L2+L3 Model graficzny NPU TOPS TDP AMD Ryzen AI 7 450G 8 / 16 2,0/do 5,1 GHz 8+16 MB AMD Radeon 860M (8x CU) do 50 65 W AMD Ryzen AI 5 440G 6 / 12 2,0/do 4,8 GHz 6+16 MB AMD Radeon 840M (4x CU) do 50 65 W AMD Ryzen AI 5 435G 6 / 12 2,0/do 4,5 GHz 6+8 MB AMD Radeon 840M (4x CU) do 50 65 W AMD Ryzen AI 7 450GE 8 / 16 2,0/do 5,1 GHz 8+16 MB AMD Radeon 860M (8x CU) do 50 35 W AMD Ryzen AI 5 440GE 6 / 12 2,0/do 4,8 GHz 6+16 MB AMD Radeon 840M (4x CU) do 50 35 W AMD Ryzen AI 5 435GE 6 / 12 2,0/do 4,5 GHz 6+8 MB AMD Radeon 840M (4x CU) do 50 35 W AMD Ryzen AI 7 PRO 450G 8 / 16 2,0/do 5,1 GHz 8+16 MB AMD Radeon 860M (8x CU) do 50 65 W AMD Ryzen AI 5 PRO 440G 6 / 12 2,0/do 4,8 GHz 6+16 MB AMD Radeon 840M (4x CU) do 50 65 W AMD Ryzen AI 5 PRO 435G 6 / 12 2,0/do 4,5 GHz 6+8 MB AMD Radeon 840M (4x CU) do 50 65 W AMD Ryzen AI 7 PRO 450GE 8 / 16 2,0/do 5,1 GHz 8+16 MB AMD Radeon 860M (8x CU) do 50 35 W AMD Ryzen AI 5 PRO 440GE 6 / 12 2,0/do 4,8 GHz 6+16 MB AMD Radeon 840M (4x CU) do 50 35 W AMD Ryzen AI 5 PRO 435GE 6 / 12 2,0/do 4,5 GHz 6+8 MB AMD Radeon 840M (4x CU) do 50 35 W

Warto zauważyć, że AMD nie wykorzystało tutaj pełnego potencjału nowej architektury, co może sugerować, że w przyszłości producent planuje poszerzyć ofertę o kolejne, wydajniejsze modele (hipotetyczny Ryzen AI 7 470G mógłby oferować 12 rdzeni i układ graficzny Radeon 890M z 12 blokami CU).

Systemy oparte na procesorach Ryzen AI 400 Series mają trafić do sprzedaży w drugim kwartale 2026 r. Gotowe komputery zapowiedzieli m.in. HP oraz Lenovo. Ceny procesorów jeszcze nie zostały podane.