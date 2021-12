Jesteśmy po premierze procesorów Intel Core 12. generacji (Alder Lake), ale producent już pracuje nad kolejnymi jednostkami – mowa o modelach Core 13. generacji (Raptor Lake). W sieci pojawiły się pierwsze testy nowego układu.

Jeżeli śledzicie nasze newsy, informacje o procesorach 13. generacji (Raptor Lake) nie powinny was zaskoczyć. Nowe modele mają zastąpić obecne modele Core 12. generacji (Alder Lake).

Intel przygotowuje procesory Raptor Lake – będzie jeszcze więcej rdzeni

Według nieoficjalnych przecieków ze specyfikacją, producent też zastosuje tutaj hybrydowe połączenie dwóch typów rdzeni: P-Core opartych o nową architekturę Raptor Cove i E-Core opartych o obecną architekturę Gracemont. Układy mają jednak zaoferować lepszą specyfikację – w przypadku topowych modeli udostępnione zostaną aż 24 rdzenie (8 typu P-Core i 16 typu E-Core, podczas gdy w obecnych modelach jest to maksymalnie 8 typu P-Core i 8 typu E-Core).

Co ważne, nowa generacja procesorów będzie kompatybilna z obecną podstawką LGA 1700 (i podobno też z płytami głównymi Z690). Układy będą współpracować zarówno ze starszymi pamięciami DDR4, jak i nowszymi DDR5 (wbudowany kontroler zapewni natywne wsparcie dla szybszych modułów – DDR5-5600).

Pierwsze testy procesora Core i9-13900K

Premiera procesorów Intel Core 13. generacji spodziewana jest w czwartym kwartale przyszłego roku. Wygląda jednak na to, że producent już testuje układy – w bazie BAPCO Crossmark pojawiły się wpisy z próbką inżynieryjną 24-rdzeniowego/32-wątkowego modelu na platformie oznaczonej jako RPL-S ADP-S DDR5 UDIMM OC CRB (można podejrzewać, że jest to topowy Core i9-13900K).

Co prawda wpisy zostały już usunięte z bazy, ale serwis Tom’s Hardware je zapisał i opublikował. Cóż, w Internecie nic nie ginie – dotyczy to też testu tajnych procesorów :-).

Model Overall Productivity Creativity Responsiveness AMD Ryzen 9 5950X 1694 1672 1746 1609 Intel Core i9-12900K 2376 2255 2486 2430 Intel Core i9-13900K (ES) 1591 1451 1804 1442

Hipotetyczny Core i9-13900K uzyskał 1591 punktów w ogólnym teście, co prawdę mówiąc nie wygląda zbyt imponująco - to gorszy wynik niż oferuje np. Core i9-12900K (około 2400 punktów) czy Ryzen 9 5950X (około 1700 punktów). Można jednak podejrzewać, że słabe osiągi są spowodowane wczesną wersją procesora i finalnie będzie on oferować lepsze możliwości.

AMD nie ma zamiaru czekać z założonymi rękami - nowe procesory Intela będą konkurować z modelami Ryzen opartymi o architekturę Zen 4. Przyszły rok zapowiada się bardzo interesująco...

Źródło: Tom’s Hardware