Planujecie zakup nowego komputera do gier? Jeżeli tak, to warto poczekać na premierę nowych procesorów Intela – producent przygotowuje generację, która może zainteresować entuzjastów.

Premiera procesorów Intel Rocket Lake zbliża się coraz większymi krokami, a my poznajemy kolejne szczegóły na temat planowanych modeli. Tym razem mamy dla Was specyfikację jednostek do podkręcania.

Nowa generacja procesorów Intela

Modele Rocket Lake wprowadzą powiew świeżości na rynku procesorów. Układy będą bazować na nowej mikroarchitekturze Cypress Cove, która przyniesie wzrost wydajności (producent deklaruje wzrost współczynnika IPC nawet o 19%).

Topowy model z nowej generacji zaoferuje tylko 8 rdzeni/16 wątków

Dodatkowo możemy oczekiwać nowej, wydajniejszej grafiki Xe, a także wsparcia dla PCI-Express 4.0 i USB 3.2 Gen2x2. Co ważne, do obsługi jednostek nie będą wymagane nowe płyty główne (można będzie je zamontować na obecnych modelach z chipsetem Z490 lub H470).

Intel Rocket Lake - specyfikacja procesorów do podkręcania

Co prawda producent jeszcze nie ujawnił specyfikacji procesorów, ale serwis VideoCardz dotarł do slajdu ujawniającego szczegóły jednostek z odblokowanym mnożnikiem – modele zainteresują entuzjastów, którzy planują podkręcanie sprzętu (wymagana do tego będzie płyta główna z chipsetem Z490 lub Z590).

W planach są trzy modele do podkręcania: Core i9-11900K, Core i7-11700K i Core i5-11600K - poniżej znajdziecie porównanie do modeli z poprzedniej generacji.

Warto zauważyć, że modele Core i9-11900K i Core i7-11700K oferują podobną specyfikację – do dyspozycji oddano 8 rdzeni/16 wątków, a różnica sprowadza się do taktowania (ten pierwszy może osiągnąć wyższe zegary także dzięki technologii Thermal Velocity Boost). Core i5-11600K ma tylko 6 rdzeni/12 wątków.

Kiedy premiera nowych procesorów Intel?

Premiera procesorów Intel Rocket Lake ma nastąpić jeszcze w tym kwartale (nieoficjalnie wiadomo, że będzie to marzec). Oprócz wariantów do podkręcania, producent planuje wydać także zwykłe jednostki Core i9, Core i7 i Core i5 z zablokowanym mnożnikiem. Słabsze modele będą bazować na starszej konstrukcji Comet Lake.

Źródło: VideoCardz

