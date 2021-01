Najnowsze procesory AMD Zen 3 przyniosły znaczną poprawę wydajności i efektywności energetycznej. Wiemy, że producent nie zamierza na tym poprzestawać i już pracuje nad modelami z kolejnych generacji. Czego możemy się spodziewać?

Podczas ostatniej konferencji producent nie zdradził nowych szczegółów na temat następnych generacji procesorów, jednak kilka ciekawych informacji pojawiło się podczas sesji pytań i odpowiedzi z dziennikarzami.

Lisa Su potwierdziła, że zespół inżynierów już pracuje nad architekturą Zen 4 i Zen 5 – z wcześniejszych informacji wiemy, że układy będą produkowane w 5-nanometrowym procesie technologicznym, co powinno sprzyjać dalszej poprawie wydajności i efektywności energetycznej.

W kuluarach mówi się o poważnych zmianach w desktopowych modelach (Ryzen 6000?) - producent miałby wprowadzić obsługę pamięci DDR5, a przy okazji też nową podstawkę AM5.

Nowe procesory AMD zaoferują jeszcze więcej rdzeni?

Podczas sesji pojawiło się również pytanie dotyczące limitu rdzeni w poszczególnych segmentach procesorów (obecnie producent oferuje maksymalnie 8 rdzeni w segmencie mobilnym, 16 rdzeni w segmencie desktopowym i 64 rdzenie w segmencie profesjonalnym).

Według szefowej AMD, nie ma takiego limitu. Może to oznaczać, że kolejne generacje procesorów zaoferują więcej rdzeni, co przełoży się na znaczną poprawę osiągów w wielowątkowych zastosowaniach. Nie wiadomo jednak kiedy miałoby to nastąpić.

Kiedy premiera procesorów AMD Zen 4 i Zen 5?

Obecnie AMD skupia się na jednostkach z generacji Zen 3 – na rynku zadebiutowały desktopowe modele Ryzen 5000 i mobilne Ryzen 5000U/5000H, a niebawem mają do nich dołączyć serwerowe układy Epyc 7003.

Na kolejną generację procesorów przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać - według dotychczasowych planów, premiera modeli Zen 4 została zaplanowana na 2022 rok. Modele Zen 5 nie zostały ujęte na planach, ale nie powinniśmy się spodziewać ich szybciej niż w 2023 roku.

Źródło: AnandTech, AMD

