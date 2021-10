Coraz większymi krokami zbliża się premiera nowych procesorów Intela, które mają tchnąć powiew świeżości na rynku komputerów. Zainteresowani zakupem nie muszą jednak czekać do oficjalnej premiery, bo niektóre sklepy już teraz wysyłają sprzęt swoim klientom.

Taki przypadek opisał jeden z użytkowników serwisu Reddit – udało mu się kupić dwie sztuki procesora Intel Core i9-12900K (a więc najwydajniejszego modelu z generacji Alder Lake-S). Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie to, że sklepowa premiera nowych modeli została zaplanowana na 4 listopada, czyli dopiero za 2 tygodnie.

Na potwierdzenie tego załączono zdjęcia z rozpakowania procesora. Trzeba przyznać, że zestaw wygląda naprawdę przyzwoicie – zresztą zobaczcie sami:

Seby9123 nie zdradził miejsca zakupu procesorów. Wiemy jednak, że za każdą sztukę zapłacił 610 dolarów, co potwierdzałoby przecieki o wysokich cenach układów. Wcześniej na czarnym rynku można było kupić próbki testowe procesorów (tutaj mówimy o sklepowej wersji CPU).

Model Rdzenie/wątki Maksymalne taktowanie Pamięć L3 Kontroler pamięci Grafika TDP Intel Core i9-12900K 16/24

(8/16 + 8/8) 5,3 GHz 30 MB DDR4-3200

DDR5-4800 UHD 770 125 W Intel Core i9-12900KF 16/24

(8/16 + 8/8) 5,3 GHz 30 MB DDR4-3200

DDR5-4800 - 125 W Intel Core i7-12700K 12/20

(8/16 + 4/4) 5,0 GHz 25 MB DDR4-3200

DDR5-4800 UHD 770 125 W Intel Core i7-12700KF 12/20

(8/16 + 4/4) 5,0 GHz 25 MB DDR4-3200

DDR5-4800 - 125 W Intel Core i5-12600K 10/16

(6/12 + 4/4) 4,9 GHz 19,5 MB DDR4-3200

DDR5-4800 UHD 770 125 W Intel Core i5-12600KF 10/16

(6/12 + 4/4) 4,9 GHz 19,5 MB DDR4-3200

DDR5-4800 - 125 W

Core i9-12900K to topowy przedstawiciel generacji Alder Lake. Według nieoficjalnych przecieków, układ oferuje 16 rdzeni i 24 wątki (8 rdzeni i 16 wątków typu P-Core oraz 8 rdzeni/8 wątków typu E-Core) – dzięki odblokowanemu mnożnikowi będzie można je podkręcić. Oprócz tego przewidziano 30 MB pamięci podręcznej L3, obsługę pamięci DDR4 i DDR5 oraz zintegrowaną grafikę UHD 770.

Jeżeli liczyliście na przedpremierowe testy, to niestety musimy was zmartwić. Do odpalenia sprzętu wymagana jest nowa płyta główna pod LGA 1700, a takich jeszcze nie ma w sprzedaży (przynajmniej jak na razie, bo może pojawią się sklepy, które też „przypadkowo” zbyt wcześnie wyślą towar do klientów). Pierwsze informacje wskazują jednak na naprawdę dobre osiągi... i bardzo wysoki pobór mocy po podkręceniu.

Źródło: Reddit