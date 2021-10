Premiera nowej platformy Intela to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń tego roku. Na rynku pojawią się procesory Core 12. generacji (nazwa kodowa Alder Lake-S) oraz płyty główne LGA 1700. Kiedy możemy się spodziewać ich dostępności?

Procesory Core 12. generacji (Alder Lake-S) były zapowiadane już jakiś czas temu – producent zdradził, że jednostki wprowadzą hybrydową architekturę, która połączy dwa typy rdzeni: wydajniejsze P-Core i energooszczędne E-Core. Nowa konstrukcja ma przynieść poprawę wydajności i efektywności energetycznej.

Do obsługi procesorów konieczne będą nowe płyty główne LGA 1700, które pozwolą wykorzystać potencjał nowych jednostek (w tym kontroler pamięci DDR5 RAM i magistrali PCI-Express 5.0). Według nieoficjalnych przecieków, na rynku pojawią się m.in. modele z chipsetami: Z690, H670, B660 i H610.

Kiedy premiera procesorów Intel Alder Lake?

Kiedy nastąpi premiera nowej platformy? Co prawda Intel jeszcze nie ujawnił tutaj dokładnej daty (wiemy, że ma to być 4. kwartał), ale w sieci już pojawiły się przecieki na ten temat (informacje ujawnił serwis WCCFTech).

Premiera nowej platformy została podzielona na dwa etapy. Prezentacja i zapowiedź (czyli tzw. papierowa premiera) nastąpi juz 27 października o godzinie 18:00 naszego czasu, ale sklepowa premiera i testy zostały zaplanowane dopiero na 4 listopada na godzinę 15:00.

Co ważne, początkowo na rynku mają zadebiutować tylko procesory z odblokowanym mnożnikiem: Core i9 12900K/12900KF, Core i7-12700K/KF i Core i5-12600K/KF oraz płyty główne Z690 (pozwalające na podkręcanie CPU). To sprzęt dla entuzjastów (najnowsze wyniki wydajności wskazują na naprawdę dobre osiągi), który jest adresowany do klientów z bardziej zasobnym portfelem, bo tanio raczej nie będzie.

Jeżeli czekacie na słabsze jednostki (np. Core i5-12400 lub 12400F) i tańsze płyty H670, B660 czy H610, to będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość. Na ujawnionym slajdzie nie ujawniono terminu premiery, ale najpewniej nastąpi ona dopiero w przyszłym roku.

Źródło: WCCFTech, Intel (foto), Amazon (foto)