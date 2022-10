Premiera nowych procesorów Intela zbliża się coraz większymi krokami. Tak się składa, że nowe modele już są w naszych rękach i przygotowujemy się do ich testów.

Kilka dni temu Intel oficjalnie zapowiedział premierę procesorów Core 13. generacji (Raptor Lake). Co prawda nowe jednostki nie są rewolucją, ale za to mogą być bardzo ważnym krokiem w ewolucji sprzętu - układy mają aspirować do najlepszych procesorów do gier.

Nowe procesory Intel Raptor Lake – co nowego?

Nowe procesory Intela nadal bazują na hybrydowej architekturze, gdzie połączono dwa typy rdzeni: wydajne P-Core i efektywne E-Core. Taka konstrukcja została wprowadzona już w modelach 12. generacji (Alder Lake), co przełożyło się na świetne osiągi.

Modele Raptor Lake są udoskonaleniem tej koncepcji – procesory dysponują większą liczbą rdzeni E-Core, a do tego pracują z wyższymi taktowaniami. Dodatkowo możemy oczekiwać większej pojemności pamięci podręcznej drugiego i trzeciego poziomu.

Jako pierwsze na rynku pojawią się modele z odblokowanym mnożnikiem: 24-rdzeniowe (8+16) Core i9-13900K i 13900KF, 16-rdzeniowe (8+8) Core i7-13700K i 13700KF oraz 14-rdzeniowe (6+8) Core i5-13600K i 13600KF. Wersje z dopiskiem „F” nie mają zintegrowanej grafiki, ale za to są nieco tańsze.

Model Rdzenie/wątki

(P-/E-Core) Taktowanie P-Core Taktowanie E-Core Pamięć L2 + L3 Kontroler RAM Grafika TDP (MTP) Cena Intel Core i9-13900K 24/32

(8/16 + 16/16) 3,0 - 5,8 GHz 2,2 - 4,3 GHz 32 + 36 MB DDR4-3200

DDR5-5600 UHD 770 125 W (253 W) $589 Intel Core i9-13900KF 24/32

(8/16 + 16/16) 3,0 - 5,8 GHz 2,2 - 4,3 GHz 32 + 36 MB DDR4-3200

DDR5-5600 - 125 W (253 W) $564 Intel Core i7-13700K 16/24

(8/16 + 8/8) 3,4 - 5,4 GHz 2,5 - 4,2 GHz 24 + 30 MB DDR4-3200

DDR5-5600 UHD 770 125 W (253 W) $409 Intel Core i7-13700KF 16/24

(8/16 + 8/8) 3,4 - 5,4 GHz 2,5 - 4,2 GHz 24 + 30 MB DDR4-3200

DDR5-5600 - 125 W (253 W) $384 Intel Core i5-13600K 14/20

(6/12 + 8/8) 3,5 - 5,1 GHz 2,6 - 3,9 GHz 20 + 24 MB DDR4-3200

DDR5-5600 UHD 770 125 W (181 W) $319 Intel Core i5-13600KF 14/20

(6/12 + 8/8) 3,5 - 5,1 GHz 2,6 - 3,9 GHz 20 + 24 MB DDR4-3200

DDR5-5600 - 125 W (181 W) $294

Nowe modele zapowiadają się naprawdę obiecująco. Producent zapowiada spory wzrost wydajności względem poprzednich modeli Core 12. generacji, jednocześnie zachowując bardzo zbliżone ceny (układy już pojawiły się w przedsprzedaży – ceny w sklepach są nieco wyższe względem poprzedników). Taka strategi może poważnie zaszkodzić modelom AMD Ryzen 7000. Jak będzie w praktyce? Przekonamy się po testach.

Procesory Intel Core i9-13900K i Core i5-13600K - niedługo testy

Tak się składa, że niedawno do naszej redakcji dotarły dwa nowe procesory Intela na testy: 24-rdzeniowy Core i9-13900K oraz 14-rdzeniowy Core i5-13600K. Producent udostępnił nam próbki testowe (wg specyfikacji identyczne ze sklepowymi egzemplarzami).

Intel Core i9-13900K to topowy przedstawiciel nowej generacji. Układ został wyposażony w 8 rdzeni typu P-Core o taktowaniu 3,0 - 5,8 GHz oraz 16 rdzeni typu E-Core o taktowaniu 2,2 - 4,3 GHz. Oprócz tego przewidziano 36 MB pamięci podręcznej L3, dwukanałowy kontroler pamięci DDR4-3200 i DDR5-5600 oraz zintegrowaną grafikę UHD 770. Procesor kosztuje u nas jakieś 3499 złotych, zatem nieco więcej niż 12-rdzeniowy Ryzen 9 7900X.

Intel Core i5-13600K to model ze średniej półki - do dyspozycji oddano 6 rdzeni P-Core o taktowaniu 3,5 - 5,1 GHz oraz 8 rdzeni E-Core o taktowaniu 2,6 - 3,9 GHz. Dodatkowo przewidziano 24 MB pamięci podręcznej L3, dwukanałowy kontroler pamięci DDR4-3200 i DDR5-5600 oraz zintegrowaną grafikę UHD 770. Procesor kosztuje około 1849 złotych, więc nieco więcej niż konkurencyjny Ryzen 5 7600X.

Niedługo bierzemy się za ich testy i sprawdzimy, czy rzeczywiście są takie super jak twierdzi producent. Przygotujcie się na naprawdę ekscytujący pojedynek Intel vs AMD!

