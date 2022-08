Topowy procesor Intel Raptor Lake może zaskoczyć wydajnością. Po odblokowaniu limitów mocy układ zaoferuje świetne osiągi, ale musimy być gotowi na ogromny pobór energii elektrycznej.

Premiera procesorów Raptor Lake dopiero przed nami, ale w sieci pojawia się sporo przecieków z wydajnością układów. Ostatnio natrafiliśmy na ciekawe informacje o wydajności Modelu Core i9-13900K z limitami i bez limitów mocy.

Core i9-13900K – topowy przedstawiciel procesorów Raptor Lake

Core i9-13900K ma być topowym procesorem z generacji Intel Raptor Lake – docelowo zastąpi on model Core i9-12900K, ale zaoferuje jeszcze lepszą specyfikację i jeszcze lepszą wydajność.

Jednostka została wyposażona w 8 rdzeni/16 wątków P-Core i 16 rdzeni/16 wątków E-Core, co łącznie daje hybrydowe 24 rdzenie/32 wątki. Wydajniejsze rdzenie mają przyspieszać do 5,8 GHz (przy obciążeniu maksymalnie dwóch rdzeni; dla wszystkich ośmiu jest to maksymalnie 5,5 GHz). Dodatkowo przewidziano 36 MB pamięci podręcznej L3, dwukanałowy kontroler pamięci DDR4-3200/DDR5-5600 i zintegrowaną grafikę Iris Xe.

Procesor jest kompatybilny z podstawką LGA 1700, więc będzie można go odpalić na obecnych płytach głównych z serii 600 (ale jednocześnie jest planowana premiera nowych modeli z serii 700).

Wydajność Intel Core i9-13900K bez limitów mocy

Użytkownik Raichu z Twittera opublikował wyniki wydajności modelu Core i9-13900K w benchmarku Cinebench R23. Układ przetestowano w dwóch trybach – z domyślnymi ustawieniami limitów mocy oraz po zdjęciu limitów.

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K* (24C/32T) 35693 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 27376 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 26443 *wynik nieoficjalny

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K* (24C/32T) 2290 Intel Core i9-12900K (16C/24T) 2007 AMD Ryzen 9 5950X (16C/32T) 1643 *wynik nieoficjalny

W standardowym trybie procesor ma oferować 2290 punktów w teście pojedynczego rdzenia i 35 693 punkty w trybie wielowątkowym. Drugi wynik jest o jakieś 30% lepszy względem modelu Core i9-12900K (16/24) i o 35% lepszy względem modelu Ryzen 9 5950X (16/32). Pobór mocy całego procesora wynosił tutaj około 250 W – do schłodzenia jednostki wystarczył zestaw AiO z chłodnicą typu 360.

Po zdjęciu limitów można liczyć na podobne osiągi pojedynczego rdzenia, ale już wyraźnie lepszą wydajność wielowątkową – wynik wzrósł do 40 616 punktów, czyli o jakieś 14%. Musimy się jednak liczyć z dużo wyższym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, bo procesor pobierał tutaj już 350 W mocy (!).

Wychodzi więc na to, że nowy flagowiec „niebieskich” zaskoczy świetną wydajnością jedno- i wielowątkową. Gorzej może być z zapotrzebowaniem na energię elektryczną i chłodzeniem jednostki (szczególnie jeśli zdecydujemy się na odblokowanie limitów mocy).

Źródło: Twitter @ Raichu