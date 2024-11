Koniec hegemonii Intela i AMD? NVIDIA wkracza na rynek procesorów

Kolejna marka chce tworzyć mocne procesory do komputerów PC. Mowa o technologicznym gigancie - NVIDII.

Obecnie na rynku procesorów dla komputerów PC i laptopów prym wiodą dwie marki: Intel oraz AMD. Swoje CPU posiada również Apple, oferując je jednak wyłącznie w modelach z własnym logo. Niebawem pojawi się jednak kolejny wielki gracz, który chce tworzyć procesory dla komputerów. Mowa o gigancie, jakim jest NVIDIA.

NVIDIA pracuje nad swoim CPU

Historię marki NVIDIA opisaliśmy w jednym z ostatnich artykułów. Amerykańska firma początkowo zajmowała się projektowaniem i produkcją układów graficznych. Pomagały w uruchomieniu zaawansowanych gier, a także aplikacji (np. do projektowania 3D). Z czasem karty graficzne marki wykorzystywano także w koparkach kryptowalut, a wartość firmy stale rosła. Dziś jest to technologiczny hegemon, a technologie i produkty NVIDII są bezcenne w innowacyjnej branży związanej ze sztuczną inteligencją.

Wykorzystując swoje ogromne doświadczenie, NVIDIA najwidoczniej chce powalczyć o klientów także na innym rynku. Mowa o chęci stworzenia procesora do komputerów osobistych. produkt NVIDII będzie korzystał z architektury ARM. Pierwszy produkt powinien trafić do produkcji już w przyszłym roku. Będzie to procesor z górnej półki.

Dwaj giganci połączą siły?

Dziś mówi się o dwóch pomysłach NVIDII. Pierwszym jest samodzielne stworzenie procesora na rynek konsumencki, czyli np. do zastosowania w domowych komputerach. Ciekawie zapowiada się natomiast drugi projekt - procesor przeznaczony do zastosowań biznesowych. NVIDIA miałaby pracować nad nim wspólnie z inną znaną marką - MediaTek (z Tajwanu).

Procesory NVIDIA dla PC

NVIDIA nie chce przy tym płacić firmie ARM za licencję na ich rdzenie. Zamiast tego stworzy własne, które mają mieć świetną wydajność. Już teraz nie brakuje spekulacji, że procesor NVIDIA mógłby konkurować z topowymi układami Apple. Być może NVIDIA postawi przy tym na optymalizację pod kątem gier. Kto wie, być może już za kilka lat najlepsze komputery gamingowe będą posiadały nie tylko karty graficzne, ale też procesory z logo NVIDIA.

Wcześniej amerykański producent musi jednak zmierzyć się z kilkoma wyzwaniami. Mowa przede wszystkim o oprogramowaniu, które zwykle jest dziś zoptymalizowane pod procesory x86. Nowe rozwiązania NVIDII musiałyby być w jakiś sposób kompatybilne z dotychczasowym oprogramowaniem lub twórcy oprogramowania będą musieli dostosować się do zupełnie nowych procesorów. Jedno jest jednak pewne: konkurencja na rynku wydajnych procesorów będzie w 2025 roku bardzo duża. Wtedy poznamy m.in. nowe układy Apple M5, procesory Intel z serii Panther Lake, a także Snapdragona X2 od marki Qualcomm. Ciekawe, czy nowość NVIDII uznamy wkrótce za jeden z najlepszych procesorów do grania

Źródło: PC Gamer