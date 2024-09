Przed nami premiera procesorów Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake), które trafią do nowych komputerów dla graczy i twórców treści. Wiemy, jakie modele pojawią się jako pierwsze i jaką zaoferują specyfikację.

Procesory Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake) mają zastąpić modele Intel Core 13. i 14. generacji (Raptor Lake i Raptor Lake Refresh). Chociaż producent nie ujawnia wielu szczegółów na temat układów, do sieci trafia coraz więcej przecieków. Niedawno poznaliśmy specyfikację modeli, które jako pierwsze trafią na rynek.

Co nowego w procesorach Intel Arrow Lake?

Nowa generacja procesorów bazuje na hybrydowej architekturze, która łączy dwa typy rdzeni: wydajne Lion Cove (P-Core) i efektywne Skymont (E-Core). Co ważne, i tu i tu producent zrezygnował z wielowątkowości. Możemy liczyć na poprawę wydajności i efektywności energetycznej, jednak pierwsze testy topowego modelu nie wyglądają zbyt optymistycznie.

Procesory Arrow Lake zaoferują też 2-kanałowy kontroler pamięci DDR5 RAM (producent zrezygnuje ze wsparcia dla starszych modułów DDR4) oraz zintegrowaną grafikę Intel Arc na bazie architektury Xe-LPG Plus.

Nowe jednostki będą jednak wymagać płyt głównych z nowych podstawką LGA 1851. Producent planuje przygotować konstrukcje z chipsetami z serii 800 - w planach są układy Z890, B860 i H810 dla komputerów stacjonarnych, a także Q870 i W880 dla stacji roboczych.

Specyfikacja procesorów Intel Core Ultra 200

Zgodnie z tradycją, jako pierwsze do sprzedaży trafią procesory w wersji dla entuzjastów – jednostki z dopiskiem K oferują odblokowany mnożnik, dzięki czemu można je dodatkowo podkręcić. W planach producenta jest pięć modeli (wersje z dopiskiem F nie mają zintegrowanej grafiki):

Intel Core Ultra 9 285K

Intel Core Ultra 7 265K

Intel Core Ultra 7 265KF

Intel Core Ultra 5 245K

Intel Core Ultra 5 245KF

Serwis BenchLife ujawnił specyfikację nowych procesorów. Co prawda dane nie zostały oficjalnie potwierdzone przez producenta, jednak takie parametry są bardzo prawdopodobne.

Model Intel Core Ultra 5 245K Intel Core Ultra 5 245KF Intel Core Ultra 7 265K Intel Core Ultra 7 265KF Intel Core Ultra 9 285K Rdzenie 6P + 8E 6P + 8E 8P + 12E 8P + 12E 8P + 16E Taktowanie P-Core 4,2 - 5,2 GHz 4,2 - 5,2 GHz 3,9 - 5,5 GHz 3,9 - 5,5 GHz 3,7 - 5,7 GHz Taktowanie E-Core 3,6 - 4,6 GHz 3,6 - 4,6 GHz 3,3 - 4,6 GHz 3,3 - 4,6 GHz 3,2 - 4,6 GHz Pamięć podręczna L2 + L3 26 + 24 MB 26 + 24 MB 36 + 30 MB 36 + 30 MB 40 + 36 MB Zintegrowana grafika TAK - TAK - TAK Odblokowany mnożnik TAK TAK TAK TAK TAK Współczynnik TDP 125 W 125 W 125 W 125 W 125 W Maksymalny limit mocy 159 W 159 W 250 W 250 W 250 W

Warto zwrócić uwagę na opcję Thermal Velocity Boost, która ma być dostępna dla wszystkich modeli z dopiskiem K (w poprzednich generacjach była ona obsługiwana tylko w topowych modelach z serii Core i9).

Nowe jednostki cechują się wysokimi limitami mocy – co prawda współczynnik TDP wynosi 125 W, ale maksymalny limit mocy to 159 W w przypadku modeli Core Ultra 5 i 250 W w przypadku modeli Core Ultra 9 oraz 7. Niedawno pojawiły się informacje, że wszystkie nowe płyty główne LGA 1851 będą domyślnie aktywować profil z zalecanymi ustawieniami limitów mocy (co poniekąd ma być pokłosiem problemów ze zbyt wysokimi limitami mocy i problemami ze stabilnością w 13. i 14. generacji).

Czekamy na premierę procesorów

Według nieoficjalnych informacji, procesory Intel Arrow Lake zostaną zapowiedziane 10 października 2024 r, ale na ich premierę będziemy musieli poczekać do 24 października 2024 r. Razem z nowymi jednostkami zadebiutują też high-endowe płyty główne z chipsetem Z890 (pozwalającym na podkręcanie jednostek z odblokowanym mnożnikiem).

Niektóre sklepy już wprowadziły przedsprzedaż nowych jednostek, ale na oficjalne rozpoczęcie sprzedaży będziemy musieli poczekać do października (Lambda)