Mowa o układach z generacji Xe-HPG, które mają stawić czoła modelom GeForce i Radeon. Producent potwierdził prace nad takimi jednostkami, ale jak na razie nie ujawnia zbyt wielu szczegółów – z tego też powodu śledzimy każde doniesienia na temat sprzętu.



Intel przygotowuje kilka architektur układów graficznych - dla graczy i entuzjastów przygotowano modele Xe HPG

Pete Brubaker, starszy inżynier ds. relacji z deweloperami gier, niedawno opublikował na swoim Twitterze zaskakującą wiadomość dotyczącą kart DG2 (układów bazujących na gamingowej architekturze Xe HPG).

Come work with us at Intel! DG2 is right around the corner, it's about to get exciting.https://t.co/qKjzlcsXmK