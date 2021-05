GeForce RTX 3080 Ti wypełni lukę między obecnymi modelami GeForce RTX 3090 a GeForce RTX 3080. Mówimy więc o sprzęcie, który powinien zainteresować najbardziej wymagających graczy – karta pozwoli na komfortowe granie w rozdzielczości 4K.

Wiemy, że partnerscy producenci już mają gotowe niereferencyjne wersje akceleratora. Niedawno pisaliśmy o modelach MSI GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X OC i MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X. Teraz natrafiliśmy na zdjęcia potwierdzające istnienie modelu Gigabyte RTX 3080 Ti Gaming OC 12G.

Just to confirm from my end - the RTX 3080 Ti 12GB is certainly real, and coming soon™️.



I obviously blacked out the background to protect someone, but that's a real 3080 Ti someone I know has their hands on... pic.twitter.com/sn18aNbboa