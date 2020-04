Firma AMD coraz lepiej sobie radzi na rynku procesorów dla komputerów stacjonarnych i praktycznie co miesiąc obserwujemy jej wyraźną przewagę w liczbie sprzedanych układów. Ostatni miesiąc był jednak pod tym względem rekordowy.

Nowe statystyki popularności procesorów pojawiły się w serwisie Reddit za sprawą użytkownika ingebor. Przedstawione dane obrazują sprzedaż w dużym niemieckim sklepie z elektroniką (Mindfactory), ale możemy wnioskować, że podobnie te proporcje wyglądają w innych sieciach. Jeżeli zastanawiacie się nad zakupem procesora, zerknijcie na nasze zestawienie polecanych modeli do gier i stacji roboczych.

Rekordowa sprzedaż procesorów AMD

Jak pewnie pamiętacie, już w ubiegłym miesiącu informowaliśmy o rekordowej popularności Ryzenów. W marcu ta różnica była jeszcze większa – 88% sprzedanych procesorów stanowiły modele AMD, a modele Intel już tylko 12%.

Które procesory są najpopularniejsze? Tutaj chyba nie będzie zaskoczenia – klienci najczęściej wybierają 6-rdzeniowy/12-wątkowy model Ryzen 5 3600 , 8-rdzeniowy/16-wątkowy Ryzen 7 3700X i 12-rdzeniowy/24-wątkowy Ryzen 9 3900X. Z oferty Intela największą popularnością cieszy się Core i7-9700K.

Przewaga firmy AMD utrzymuje się od połowy 2018 roku, ale jej dominację obserwujemy od połowy 2019 roku (a więc od premiery bardzo udanych modeli Ryzen 3000).

Klienci wybierają AMD, więc te procesory przynoszą większe zyski

Popularność procesorów AMD wynika ze świetnego stosunku wydajności do ceny (co jest zasługą innowacyjnej budowy na bazie chipletów). Potwierdzają to statystyki związane z finansami sklepu.

Wiemy, że modele AMD wygenerowały 84% przychodu, podczas gdy modele Intela już tylko 16%. Nadal obserwujemy wyraźną dominację „czerwonych”, aczkolwiek sklep najwyraźniej ma tutaj ciut niższą marżę. Dominacja producenta utrzymuje się od połowy ubiegłego roku.

Średnia cena modeli AMD jest niższa względem odpowiedników Intela. Ostatni miesiąc przyniósł lekki spadek cen najpopularniejszych modeli u obydwóch producentów (chociaż średnia cena dla wszystkich jednostek minimalnie wzrosła).

Co przyniosą kolejne miesiące? Intel może zacząć się odkuwać

Kolejne miesiące mogą przynieść zmianę sytuacji na rynku. Wiemy, że Intel przygotowuje się do premiery modeli Core 10. generacji, które mogą stanowić poważną konkurencję dla układów AMD Ryzen 3000. Na desktopowe modele Ryzen 4000 najprawdopodobniej przyjdzie nam poczekać do października.

Choć AMD powiększa udziały na rynku procesorów, to Intel nadal obejmuje dużo lepszą pozycję.

Źródło: Reddit @ ingebor

