Intel nie odpuszcza. Producent przygotowuje specjalną wersję procesora Core i9, która zaoferuje topowe osiągi. Problemem może być jednak pobór mocy i ilość generowanego ciepła.

Jakiś czas temu mieliśmy okazję przetestować procesor Intel Core i9-14900K, czyli topowy model z generacji Raptor Lake Refresh. Jednostka oferuje bardzo dobre osiągi w grach i programach. Wygląda jednak na to, że producent przygotowuje jeszcze wydajniejszy model.

Nadchodzi Intel Core i9-14900KS

Intel Core i9-14900KS to w zasadzie podkręcona wersja modelu Intel Core i9-14900K (podobnie jak to miało miejsce w przypadku modeli Intel Core i9-13900K i Intel Core i9-13900KS). W bazie benchmarka OCCT pojawiły się wiarygodne przecieki o chipie.

Model Intel Core i9-13900K Intel Core i9-13900KS Intel Core i9-14900K Intel Core i9-14900KS Generacja Raptor Lake Raptor Lake Raptor Lake Refresh Raptor Lake Refresh Rdzenie/wątki

(P- + E-Core) 24/32

(8/16 + 16/16) 24/32

(8/16 + 16/16) 24/32

(8/16 + 16/16) 24/32

(8/16 + 16/16) Taktowanie/Boost

(P- + E-Core) 3,0/5,8 GHz + 2,2/4,3 GHz 3,2/6,0 GHz + 2,2/4,3 GHz 3,2/6,0 GHz + 2,4/4,4 GHz ??/6,2 GHz + ??/4,5 GHz Pamięć L3 36 MB 36 MB 36 MB 36 MB Kontroler RAM DDR4-3200

DDR5-5600 DDR4-3200

DDR5-5600 DDR4-3200

DDR5-5600 DDR4-3200

DDR5-5600 Grafika UHD 770 UHD 770 UHD 770 UHD 770 TDP (MPT) 125 W (253 W) 150 W (253 W) 125 W (253 W) 150 W (253 W) Cena premierowa $589 $699 $589 ???

Nowy model też ma oferować 24 rdzenie/32 wątki (8 rdzeni/16 wątków P-Core i 16 rdzeni/16 wątków E-Core), ale o wyższym taktowaniu – wartość Boost dla rdzeni P-Core ma sięgać 6,2 GHz (o 200 MHz wyżej niż w przypadku modelu 14900K), a dla rdzeni E-Core 4,5 GHz (o 100 MHz wyżej). Wyższe zegary powinny przełożyć się na nieco lepsze osiągi.

Pozostała część specyfikacji wygląda bardzo podobnie. Procesor oferuje 36 MB pamięci podręcznej L3, obsługuje pamięć operacyjną typu DDR4 i DDR5 i oferuje wsparcie dla PCI-Express 5.0. Nie zabraknie też zintegrowanej grafiki UHD Graphics 770.

Prądożerny i gorący sprzęt

Wspis w bazie OC Base dostarcza ciekawych informacji o parametrach jednostki. Specjalna edycja "i-dziewiątki" charakteryzuje się wyższym współczynnikiem TDP - ten został zwiększony ze 125 do 150 W. Procesor został jednak przetestowany z odblokowanymi limitami mocy.

Wersja KS w trakcie testu średnio pobierała 331 W mocy, a szczytowo było to aż 409 W (co w zasadzie nie powinno nas dziwić, bo podobne wskazania notowano przy Core i9-13900K/KS i 14900K). Warto jednak pamiętać, że wysoki pobór mocy przekłada się na dużo generowanego ciepła, które będzie trudno odprowadzić. Podczas testów jednostka rozgrzewała się do 100*C, aczkolwiek trudno tutaj o ocenę, bo nie znamy zastosowanego chłodzenia.

Limitowana edycja Intel Core i9-14900KS

Intel Core i9-14900KS najpewniej będzie dostępny w limitowanej edycji (podobnie jak to miało miejsce np. z Intel Core i9-13900KS). Szczegóły na temat dostępności sprzętu i jego ceny jeszcze nie są znane. Można jednak podejrzewać, że za lepszą, wyselekcjonowaną wersję trzeba będzie odpowiednio dopłacić.

Źródło: OC Base, WCCFTech, foto: Adobe Stock