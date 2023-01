Coraz większymi krokami zbliża się premiera procesora Intel Core i9-13900KS, czyli topowego procesora dla graczy. Producent zademonstrował działanie sprzętu w praktyce.

Procesor Intel Core i9-13900KS był zapowiadany już w ubiegłym roku - producent chwalił się specjalnym modelem, którego taktowanie będzie dochodzić do rekordowych 6 GHz. Nowa jednostka została zademonstrowana w praktyce.

Intel zapowiada procesor o taktowaniu 6 GHz

Co prawda Intel nie potwierdził oznaczania nowego procesora, ale wszystkie wcześniejsze przecieki wskazują, że mamy do czynienia z Core i9-13900KS. Jednostka została zaprezentowana w laboratorium testowym producenta.

Na opublikowanym filmiku zademonstrowano możliwości procesora i rzeczywiście jest on w stanie osiągnąć taktowanie 6 GHz. Jason Xie z Intela zaznaczył jednak, że będzie to zależne od kilku czynników (budżet energetyczny, temperatura czy wykorzystane oprogramowanie). Do testów wykorzystano chłodzenie typu AiO.

Niestety producent nie ujawnił żadnych szczegółów dotyczących wydajności procesora.

Co zaoferuje procesor Intel Core i9-13900KS?

Intel Core i9-13900KS to tak naprawdę przyspieszona wersja modelu Core i9-13900K. Powinniśmy otrzymać trochę wydajniejszy model, który ma stanowić topową propozycję producenta dla graczy.

Do dyspozycji oddano 8 wydajnych rdzeni P-Core oraz 16 efektywnych E-Core, 36 MB pamięci podręcznej L3 oraz zintegrowany układ graficzny UHD 770. Nowy model ma jednak cechować się wyższym współczynnikiem TDP.

Szczegóły na temat dostępności procesora nie zostały ujawnione. Można jednak podejrzewać, że Core i9-13900KS będzie wyżej wyceniony od zwykłego modelu Core i9-13900K (tak było do tej pory z modelami KS).

Źródło: Intel, Twitter @ 9550pro