Inteligentne wagi stają się coraz popularniejsze. Stanowią dobre dopełnienie zegarków i opasek, pozwalając kompleksowo monitorować swoje zdrowie. Withings Body Pro 2 idzie pod tym względem jeszcze dalej.

Withings Body Pro 2 to najbardziej zaawansowana inteligentna waga w ofercie tego producenta. Podobnie jak inne modele, poza masą użytkownika wskazuje także poziom poszczególnych tkanek (tłuszczowej, mięśniowej i szkieletowej), ale na tym nie kończy.

Co niezwykłego potrafi Withings Body Pro 2?

Jedną z ciekawostek wprowadzonych w Withings Body Pro 2 jest określanie wartości aktywności elektroskórnej. Pozwala to na wykrycie neuropatii cukrzycowej we wczesnym stadium, a jest to jeden z pierwszych powikłań przy rozwijającej się cukrzycy.

Dodatkowo waga Withings Body Pro 2 – co także jest jej wyróżnikiem na tle pozostałych urządzeń w katalogu francusko-fińskiego producenta – została wyposażona w moduł LTE. Takie stałe połączenie internetowe umożliwia nie tylko wygodne przesyłanie informacji do aplikacji, ale też zapewnienie ciągłego monitoringu lekarskiego, poprzez raportowanie.

Jest wiele znaków zapytania

Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy i w jakiej cenie dostępna będzie waga Withings Body Pro 2. Wiemy za to, że początkowo ma ona być przeznaczona do profesjonalnych zastosowań (np. mogą ją otrzymywać lekarze, którzy następnie wypożyczą je pacjentom potrzebującym stałego monitoringu).

Źródło: NotebookCheck