Inteligentne liczniki. Dlaczego musimy je stosować?

Energa-Operator przygotowała materiał na temat liczników zdalnego odczytu. Elementy te są zdaniem operatora obowiązkowym elementem transformacji energetycznej. W związku z tym ciągle postępuje wymiana klasycznych liczników na LZO.

Liczniki zdalnego odczytu są kluczowym elementem transformacji energetycznej. Pozwolą one na dostosowanie sieci dystrybucyjnej do potrzeb rozproszonej energetyki, która w dużej mierze oparta będzie o odnawialne źródła energii. W ciągu kilku lat inteligentne liczniki energii elektrycznej zostaną zainstalowane u każdego odbiorcy w Polsce.

Energa-Operator informuje o zaletach liczników zdalnego odczytu. Podkreśla, że umożliwiają one automatyczny i natychmiastowy odczyt danych zużycia energii. Ma to duże znaczenie dla operatorów, aby mogli przygotować odpowiednią podaż energii. Eliminuje to przy tym konieczność dokonywania fizycznych odczytów.

LZO a transformacja energetyczna

Liczniki zdalnego odczytu odpowiadają na potrzeby generowane przez zmianę energetyki – z opartej o duże elektrownie na taką, w której dużą rolę odgrywają niewielkie, rozproszone źródła energii.

Konsumenci również mają zyskać na zmianach liczników. Chodzi tu przede wszystkim o świadomość zużycia energii elektrycznej. Dokładny pomiar pozwoli na zapanowanie nad własnymi nawykami, które przekładają się na duże zużycie prądu w gospodarstwie domowym. LZO mają być w stanie integrować się z systemami zarządzania energią, co może przełożyć się na dodatkowe oszczędności.

Zgodnie z harmonogramem określonym w znowelizowanej ustawie o energetyce, operatorzy byli zobowiązani do końca 2023 roku zamontować systemy zdalnego odczytu w 15 proc. punktów poboru energii. Następnym etapem, zaplanowanym na rok 2025, jest osiągnięcie 35 proc., a do końca roku 2027 - 65 proc. gospodarstw domowych ma być wyposażonych w inteligentne liczniki. Planuje się, że na koniec 2028 roku, 80 proc. klientów końcowych będzie już posiadać te innowacyjne urządzenia. Do 4 lipca 2031 r. wszystkie punkty poboru energii w Polsce będą wyposażone w liczniki zdalnego odczytu.