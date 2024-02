Inteligentne liczniki w każdym domu. Tauron przyspiesza wymianę

Do końca 2025 r. Tauron chce zainstalować u swoich klientów ponad milion dodatkowych inteligentnych liczników energii elektrycznej. Operator podkreśla, że liczniki zdalnego odczytu to kluczowy element inteligentnej sieci energetycznej.

Wymiana liczników energii elektrycznej na urządzenia zdalnego odczytu pozwoli znacząco zwiększyć możliwość kontrolowania zużycia energii w danych regionach operatorom sieci dystrybucyjnej. Dla klientów tego rodzaju urządzenia mogą okazać się pomocne w monitorowaniu i ograniczaniu zużycia energii elektrycznej. W przypadku Taurona monitoring można realizować za pośrednictwem przygotowanej do tego celu aplikacji eLicznik.

Aplikacja pozwala na analizowanie zużycia energii elektrycznej w danym okresie oraz porównanie poboru za dany dzień z wartością średnią. Możliwe jest także ustalenie celów, określając przy tym, jaki poziom zużycia energii w danym okresie jest akceptowalny.

Ponad milion liczników zdalnego odczytu już u klientów

Jak poinformował Tauron, na koniec 2023 r. inteligentne liczniki energii elektrycznej były zainstalowane u ponad 1,14 mln odbiorców, co stanowi ok. 19 proc. klientów firmy. W ubiegłym roku liczniki zdalnego odczytu instalowano u nowo przyłączanych klientów oraz u prosumentów, czyli osób, które posiadają mikroinstalację fotowoltaiczną. Zgodnie z planami operatora na koniec 2025 r. liczniki zdalnego odczytu mają funkcjonować u ok. 2,1 mln klientów, czyli 35 proc. wszystkich odbiorców Taurona. Do 2031 r. inteligentne liczniki mają być zainstalowane u wszystkich odbiorców końcowych w Polsce.

Wrocław centrum inteligentnych liczników prądu

Zgodnie z informacją przekazaną przez Tauron, do tej pory firma zainstalowała najwięcej nowoczesnych liczników we Wrocławiu. Prowadzona jest tam masowa wymiana legalizacyjna liczników. Jest ona realizowana w ramach programu pilotażowego Smart City Wrocław.

- Z punktu widzenia firmy dystrybucyjnej najistotniejsza jest możliwość pozyskiwania danych pomiarowych w sposób zautomatyzowany i bez konieczności angażowania pracowników do odczytów urządzeń. Przy naszej skali działania to oszczędności i usprawnienie procesów pozwalających na terminowe i prawidłowe rozliczenie klientów – mówi Ewa Groń, rzecznik prasowa Tauron Dystrybucja.

- Natychmiast wiemy np. o próbach ingerencji w układy pomiarowe w poszczególnych punktach poboru. Wszystko to w znacznym stopniu zwiększa bezpieczeństwo ciągłości dostaw energii elektrycznej oraz wpływa na poprawność działania systemu elektroenergetycznego – dodaje.